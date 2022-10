Alcalde íngrimo

Octubre 19, 2022 - 11:55 p. m.

2022-10-19

Por:

Gabriel Velasco

El presidente Gustavo Petro estuvo en Cali realizando sus Diálogos Regionales Vinculantes, a cuyo evento asistió el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Al ser anunciada la presencia del burgomaestre en la tarima, el público lo abucheó. Al evento se habían inscrito 14.000 personas, la mayoría puede inferir uno pertenecientes a las bases de la Colombia Humana.



Esta bochornosa situación lo único que reafirma es que el Alcalde se quedó íngrimo y ya no tiene quién le escriba. Ya ni las bases sociales que lo eligieron lo respaldan. Hoy en día todos se quieren desmarcar del desprestigiado mandatario, incluso los políticos que lo apoyaron y han cogobernado a su lado. Un poco tarde, ¿no? Del ahogado el sombrero, lo importante es que lo están haciendo. Poco importa que más bien estén haciendo un cálculo político, previendo cómo los pueda afectar su cercanía con Ospina en las elecciones regionales que se avecinan.



La dura realidad es que el señor Ospina en vez de dedicarse a gobernar se ha dedicado a explicar lo inexplicable de la contratación de su administración y a ser agresivo por Twitter. Parece que es mucho pedirle que gobierne, pues nunca lo hizo, ¿por qué lo empezaría a hacer ahora?

En el entretanto, a la ciudad que se la lleve el diablo, veamos:



Acabamos de salir de un fin de semana de horror, 8 personas fueron asesinadas en dos días prendiendo nuevamente todas las alarmas. Los 8 crímenes se cometieron con armas de fuego y cortopunzantes.

Circulan fotos y videos de cómo el carril construido para el tránsito exclusivo del MIO cercano a la Manzana del Saber es utilizado como parqueadero en las noches de rumba. Buen servicio el que reciben los clientes de las discotecas de esta zona.



El martes 18 de octubre los habitantes del barrio Atanasio Girardot mamados por el mal estado de sus vías, decidieron cerrar un tramo de la Carrera 13 con Calle 39. Los habitantes de este sector le están exigiendo a la Secretaria de Infraestructura el arreglo de las mismas.



Situaciones cómo estás son el pan nuestro de cada día, como lo han sido los escándalos de contratación. El alcalde cuestionado y abandonado a la deriva en un barco que se hunde nunca gobernó y hoy todos los caleños pagamos los platos rotos de sus desaciertos y pataletas.



Lo único bueno en todo este desastre es qué tal vez los caleños aprendamos la lección. No sé si será ingenuidad o bobada, pero tengo la esperanza que después de cuatro años de anarquía, despilfarro y desgobierno los caleños entendamos lo que está en juego cuando elegimos a alguien como Ospina.



La única oportunidad para dar un giro es hacer un gran acuerdo para rescatar a Cali. Necesitamos que Emcali y Metrocali y en general todas las entidades que dependen de la alcaldía sean blindadas mediante el uso de herramientas jurídicas que den luces de buen gobierno corporativo, y que pasen a ser dirigidas con pulcritud, rigor técnico y experiencia gerencial probada. Adicionalmente, y así parezca imposible, debemos lograr un acuerdo para que se llegue a octubre del 2023 con una candidatura de unidad, sí óigase bien, uno solo que genuinamente quiera disminuir las brechas sociales y erradicar la pobreza, que defienda las instituciones y no se las quiera pasar por la faja, que proteja la democracia y no la quiera utilizar para llegar al poder para hacer de las suyas, que incentive el desarrollo empresarial y no la lucha de clases.

Mejor dicho, uno que sea la antítesis de Ospina.