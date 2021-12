Una medida excepcional

Diciembre 19, 2021 - 06:50 a. m.

2021-12-19

Francisco José Lloreda Mera

Lo deseable es que la mayoría de los trabajadores en Colombia tengan un buen salario, uno que les permita no solo cubrir sus necesidades, sino mejorar de manera continua su calidad de vida. Este deseo, aunque inobjetable, riñe con la realidad de un país en el que muchos de los empleadores no están en condición de pagar salarios altos, aunque quieran. Quienes puedan deben hacerlo, pero no debe medirse a todos con igual rasero.



De ahí la relevancia de la discusión del salario mínimo que en días pasados logró la meta simbólica del millón de pesos, tras un alza sin precedente del 10,7%. Una iniciativa del Gobierno que contó con el respaldo inmediato de la Andi, que asocia a algunas de las empresas más grandes del país, y de gremios sectoriales. Un nuevo esfuerzo del sector privado, que asumió el grueso de la carga impositiva en la pasada reforma tributaria.



Pero toda acción tiene su consecuencia. Según Fedesarrollo, los análisis técnicos indican que el nuevo salario mínimo debió oscilar alrededor del 7,5%, a tono con una inflación causada del 5,3% y una productividad laboral del 2,2%. Indica que el incremento podría traducirse en mayor inflación y en un decrecimiento de la economía, además de afectar la creación de empleo formal. Es decir, sugiere podría devolverse como un boomerang.



El Banco de la República ya anunció un incremento en las tasas de interés para hacerle frente a una inflación que venía en ascenso y que podría acentuarse con el nuevo salario mínimo. Una medida necesaria para contrarrestar un fenómeno global, dada la rápida reactivación de la demanda y el rezago de la oferta; medida que ojalá sea efectiva, pues lo peor que podría pasar es que el incremento en el mínimo lo eche a perder la inflación.



Así como el incremento histórico en el salario mínimo es un bálsamo para alrededor 10 millones de trabajadores, no pasa igual con todos los empleadores; algunos no tendrán dificultad en asumir el costo adicional y seguramente lo harán con gusto. Pero muchas empresas medianas, pequeñas y micro, que son el 99% de negocios formales del país, tendrán dificultad; otras le trasladarán la totalidad del incremento al consumidor final.



Similar ocurre con sectores intensivos en una mano de obra que devenga el mínimo. Es el caso de la construcción, para dar un ejemplo. Una es la suerte de empresas y sectores cuya mayoría de trabajadores devengan más del mínimo y otra la de los que dependen principalmente de dicha remuneración, lo que plantea la pregunta de si todo el sector privado está hoy día representado en la Comisión Permanente de Concertación Laboral.



Pero más allá de la discusión del salario mínimo, debe darse una de fondo sobre política laboral pues de lo contrario no será posible reducir el desempleo y la informalidad, y crecer de manera sostenida. El país está pasado de adoptar el salario mínimo diferencial y la contratación por horas, de revisar la estabilidad reforzada, el modelo de aprendices, y examinar incentivos a las empresas que compartan sus beneficios con los empleados.



Ser uno de los países de mayor crecimiento a nivel mundial, 9,7%, pone en evidencia la resiliencia del sector privado y el éxito de las medidas de apoyo económico introducidas por el Gobierno nacional durante la pandemia. Y explica, en gran medida, el incremento del salario mínimo más allá de cualquier razonamiento técnico. Hay momentos en los que se requieren medidas excepcionales y el actual seguramente lo es, pese a los riesgos que algunos advierten. A confiar en que así sea y retomar los temas laborales de fondo.

