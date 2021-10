Octubre 31, 2021 - 06:50 a. m.

2021-10-31

Por:

Francisco José Lloreda Mera

La decisión de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, de cerrar luego de 17 años el examen preliminar sobre las situaciones de crímenes de lesa humanidad y de guerra en Colombia, tiene sentido y es un voto de confianza más en la capacidad institucional del sistema de justicia y en especial en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP; ojalá este tribunal, que ha dado tantos pasos en falso, esté a la altura de la decisión.



Recordemos que la CPI es un tribunal subsidiario, es decir, que solo se activa cuando en los Estados Parte del Estatuto de Roma, la Justicia colapsa total o sustancialmente. Y es complementario pues no sustituye los sistemas de Justicia de los países. Examina, investiga, acusa y juzga a individuos en situaciones en las que se han cometido crímenes atroces, y no a todos: se enfoca en los máximos responsables y en los determinadores.



Colombia estaba bajo observación de la Fiscalía de la CPI por crímenes sucedidos en el “contexto del conflicto armado entre las fuerzas del gobierno, grupos paramilitares y grupos armados rebeldes.” El análisis que se cierra versaba entonces sobre los procesos judiciales contra paramilitares, guerrilleros y miembros de las Fuerzas Militares. Indica la Oficina del Fiscal de la Corte que hay un progreso significativo en las investigaciones.



Tiene sentido la decisión, no solo por el avance en las investigaciones sino porque pese a los retos de nuestro sistema de justicia, es con creces superior al de Uganda, Congo, Sudán, República Central Africana, Kenia, Libia, Costa de Marfil, Mali, Georgia, Burundi, Bangladesh, Afganistán, Palestina y Filipinas -donde hay investigaciones en firme de la Oficina del Fiscal- y a los de Guinea, Bolivia y Venezuela, hoy bajo examen preliminar.



Y es un voto de confianza adicional porque ya la Corte, al aceptar el sistema de justicia transicional establecido en el Acuerdo de Paz con las Farc, se engulló un tiranosaurio, pues las sanciones -no son penas- para los máximos responsables de crímenes atroces, son irrisorias; una amnistía velada que desafía la razón de ser del tribunal internacional. Seguro lo hizo bajo el convencimiento que sería el fin del conflicto armado en Colombia.



La decisión de la Oficina del Fiscal no es, sin embargo, un cheque en blanco. Contempla un acuerdo en el que el Gobierno de Colombia se compromete a salvaguardar el Estado de derecho, preservar y respaldar las estructuras de rendición de cuentas, y promover la cooperación y coordinación entre la Fiscalía, Justicia y Paz y la JEP. Establece, además, que puede reconsiderar la decisión, lo que no es una novedad, pues está en el Estatuto.



Es decir, cierra el caso bajo ciertas condiciones: compromete al Gobierno de Colombia, cualquiera sea, a respetar las instituciones responsables de impartir justicia, ordinaria y transicional. Lo que no aborda el acuerdo es qué sucede si la Justicia y en particular la JEP, no sanciona con el rigor debido a los responsables de crímenes atroces, en el de por si laxo sistema de castigo establecido. El espaldarazo a la JEP no debe ser gratuito.



Nuestro sistema de justicia tiene profundas debilidades y es factible que, de no ser por la Corte Penal Internacional, no se hubiese tomado en serio la investigación de crímenes atroces. Pero Colombia no tenía por qué estar en la lista de Estados bajo la lupa de ese tribunal, pues nuestra institucionalidad no se compara con la de los países enunciados. Más, cuando las investigaciones avanzan. Por eso cobra sentido la decisión. Es un voto de confianza en nuestro sistema de justicia y en la JEP, que debe ser bien correspondido.



