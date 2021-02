Salto con garrocha

Febrero 21, 2021 - 06:50 a. m. 2021-02-21 Por: Francisco José Lloreda Mera

El asesinato de ciudadanos indefensos para hacerlos pasar por bajas en combate de parte de integrantes de nuestras Fuerzas Militares es un crimen abominable e inexcusable. Una mancha indeleble sobre la institución castrense, aunque hayan sido perpetrados por una ínfima parte de sus miembros y la responsabilidad penal sea individual. En la lucha contra la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico y las diferentes modalidades de criminalidad, no todo vale.



La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, señala que fueron 6402 las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, denominadas falsos positivos. La cifra triplica el número de casos estimados por las autoridades y distintas organizaciones. Independiente de si el dato es preciso y su sustento, es necesario establecer, además, quiénes los cometieron u ordenaron. Así mismo, si se trató de una política de gobierno, como se empecinan algunos en presentarlo.



Señala el tribunal que este tipo de hechos datan de la década de los 80 y que se recrudecieron a partir del 2002, en especial entre 2006 y 2008, con un pico en 2017. Es decir, en el Gobierno de Álvaro Uribe, siendo sus ministros de Defensa, Marta Lucía Ramírez (2002-2003), Jorge Alberto Uribe (2003-2005), Camilo Ospina (2005-2006) y Juan Manuel Santos (2006-2009). La pregunta que surge es, si los funcionarios señalados, tuvieron que ver con esas muertes.



Cierto es que una de las banderas de Uribe fue retornarle la seguridad al país y lo logró. Contó con un legado del gobierno Pastrana poco reconocido: unas Fuerzas Armadas fortalecidas. Como en toda confrontación armada, el éxito se mide en la claudicación del enemigo, esté o no derrotado militarmente. Y allá se llega, con muertes de ambos lados. Es la triste realidad de la guerra, de toda guerra o como se le quiera llamar. Lo demás es retórica y eufemismos.



Y una de las maneras de saber si el objetivo militar se está cumpliendo, es el número de bajas del enemigo. Expresar tal propósito de manera pública y transparente y establecer incentivos para ello, no es igual a ordenar el secuestro y el asesinato de jóvenes inocentes para hacerlos pasar por integrantes de las guerrillas o de grupos paramilitares. Lo primero hace parte de la confrontación armada, es válido y es legal. Lo segundo es un crimen atroz e imperdonable.



Los oficiales y soldados que incurrieron en tales delitos son los responsables de esos hechos. Salvo haya existido una orden de alguno de los cuatro ministros de Defensa y del presidente, o el conocimiento y condescendencia probada de alguno de ellos. Si no fue así, no tienen por qué responder por lo que hicieron algunos integrantes de la institución y en algunas unidades militares. Más tratándose de una organización jerarquizada con más de 400.000 integrantes.



Se puede disentir en política con Marta Lucía Ramírez, Jorge Alberto Uribe, Camilo Ospina o Juan Manuel Santos, pero de ahí a señalar que son responsables de semejante atrocidad hay un largo trecho. Igual con Álvaro Uribe: no es serio señalarlo sin pruebas, olvidando, además, que tenía ministros de Defensa. Y no es verdad que uno de ellos destapara los falsos positivos; estos le estallaron en la cara luego de sacar pecho durante años por las ‘muertes en combate’.



Los falsos positivos no tienen perdón: fueron crímenes execrables y quienes los cometieron, consintieron u ordenaron, deben pagar. Lo que no tiene lógica es endilgarle responsabilidad a Uribe saltándose con garrocha a sus ministros de Defensa; no dudo del proceder de estos, pero no pueden tampoco desentenderse de algo que ocurrió cuando ocupaban ese cargo. Ojalá la JEP avance con rigor y sin sesgo político. Mientras tanto, dejar a un lado los señalamientos carentes de sustento. Incluido, por supuesto, la calumnia de que fue una política de gobierno.



Sigue en Twitter @FcoLloreda