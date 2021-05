Mayo 09, 2021 - 06:50 a. m.

2021-05-09

Por:

Francisco José Lloreda Mera

La reforma tributaria era un pretexto, se sabía, igual la cabeza del ministro Carrasquilla. Independiente de los errores del Gobierno, que no han sido pocos, esto estaba planeado y es parte de una estrategia política de la izquierda, que aprovecha el malestar derivado de la pandemia y el empobrecimiento adicional de 3,5 millones de personas. Y más de uno, movido por una inconformidad válida o por golpear al Gobierno, le hace el juego.



Pero más allá de lo que hay detrás, que con el paso de los días se empieza a develar, está lo sucedido. Un país vandalizado; una cifra creciente de muertos; una región clamando alimentos, combustible y medicinas; campesinos perdiendo sus cosechas; empresas de diferente tamaño obligadas a cerrar sus puertas; una extorsión disparada; trabajadores amenazados, y personas fallecidas y en riesgo de morir por falta de insumos médicos.



¿Y quién responde? Sin duda deben responder los vándalos, siendo primero necesario ser detenidos y judicializados. ¿Quién más? Deben hacerlo, quienes han bloqueado vías, de pie en las barricadas y los dueños y conductores de los camiones. Son responsables de la violación de derechos fundamentales de millones de personas; ojalá no le tiemble el pulso al Gobierno y a la Fiscalía cuando el Comité de Paro le pida no judicializarlos.



También lo son, por ingenuos, cómplices o promotores, varios gobernadores y alcaldes, empezando por el de Cali, quien conociendo el polvorín social propio de esta ciudad, no tomó precauciones y alentó el paro nacional: ahí están las consecuencias. Muchos más hicieron lo mismo o han promovido abiertamente los bloqueos. La Alcaldesa de Bogotá, para sorpresa de muchos, ha tenido una posición más firme ante el paro y los desmanes.



Siguen los partidos políticos, sin excepción, por acción u omisión. ¿Dónde están los jefes, congresistas y candidatos del Partido Liberal, Cambio Radical, la U, el Polo y los verdes, que atizaron el paro contra la tributaria con un fin electoral y se han quedado callados, como si esta debacle no fuera con ellos? ¿Dónde está el Centro Democrático, que dejó solo a su Gobierno? ¿Dónde está el Partido Conservador, supuesto defensor del orden?



Tímidamente empiezan algunos a pronunciarse y a desfilar por los pasillos de Palacio, cuando, retirada la tributaria, han debido exigir levantar el paro. Un paro impuesto a la brava, con amenazas y bloqueos, pues la mayoría ha querido hacer una vida normal, independiente de que algunos optaran por protestar de manera pacífica y sin agredir. Van apareciendo, porque saben que han contribuido a llevar al país al borde del abismo.



Pero sin duda, los principales responsables del vandalismo, la quiebra de negocios, los muertos que se vienen por el covid, el empobrecimiento que asoma, las pérdidas de los campesinos y la debacle que se anticipa para el turismo extranjero, la desinformación internacional que ya arruina el buen nombre de Colombia, el desabastecimiento y los muertos por falta de insumos médicos, son Gustavo Petro y el Comité Nacional del Paro.



Si la razón era la tributaria, han debido, al día siguiente de su retiro, levantar el paro. Más, ante los hechos de vandalismo en Cali y Bogotá. No solo no lo hicieron, sino que lo extendieron, y le sumaron el bloqueo de las vías, conscientes del impacto que tendría. Ahora, al presentir que lo sucedido se le puede devolver, Petro dice que el paro se ha debido levantar antes, con un cinismo imperturbable. La semana que inicia es decisiva. Ojalá prime la cordura, y se llame a cuentas, en lo penal y lo político, a los responsables.



