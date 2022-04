Abril 03, 2022 - 06:50 a. m.

2022-04-03

Por:

Francisco José Lloreda Mera

Mientras en Estados Unidos la atención del gobierno, en este momento, está en el costo de la gasolina y el diesel, Colombia no pareciese darse por aludida. No se da por aludida pues pocos saben y les importa quienes producen los combustibles líquidos que se consumen a diario y cuál es su costo real. Es así porque están subsidiados, incluido el incremento del precio internacional del petróleo por la reactivación económica y la guerra en Ucrania.



Esta semana, el presidente Biden anunció el uso adicional de 180 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia, para incrementar la oferta de combustibles y aliviar, de manera transitoria, el precio de los combustibles. Esta medida le permitirá incrementar la oferta en un millón de barriles al día durante seis meses, mientras la producción nacional se recupera, para disminuir entre el 2% y 8% el precio del galón.



Mientras en Estados Unidos el precio promedio del galón de gasolina está en US$4,315 ($16.221 pesos) y el diesel en US$5,250 ($19.714 pesos), en Colombia están a $9.029 y $8.868 pesos respectivamente. Independiente de cómo se compone el precio final al consumidor (el costo del petróleo, refinación o importación, distribución, impuestos) la diferencia entre ambos países es que en Colombia los combustibles están subsidiados.



En enero de 2022, el subsidio promedio por galón de gasolina fue de $4700 pesos y de $6.000 pesos para el diesel, en febrero fue de $5.500 y de $7.000 respectivamente, y en marzo de $7.500 y $9.900 pesos. Es decir, si no estuviesen subsidiados, en Colombia el precio de la gasolina por galón sería aproximadamente de $16.529 y del diesel $18.768. Es decir, serían precios finales cercanos a los que se están pagando en Estados Unidos.



Pero ese esfuerzo fiscal pocos lo tienen presente y si lo tienen presente no lo valoran. No se percatan que ese subsidio, que financia el Gobierno Nacional, lo terminan pagando los ciudadanos, directa o indirectamente, tarde o temprano. El déficit total acumulado del Fondo de Compensación de Precios de los Combustibles durante el 2021 fue de $12 billones y hasta finales de marzo de 2022 van $7 billones más, para un total de $19 billones.



Si se recuerda que la última reforma tributaria aspira a recaudar 15 billones de pesos, se aprecia mejor el enorme esfuerzo fiscal que hace el Gobierno Nacional, sin contar lo que deja de percibir por exenciones tributarias en diez departamentos de frontera. Es decir, en Colombia no solo no se paga el precio real de los combustibles líquidos, lo que sin duda amerita una discusión de fondo, sino que no se valora como debería ese subsidio.



Si se valorara, se harían más análisis costo-beneficio del recurso, sobre la conveniencia de los subsidios generales vs. apoyos específicos a actividades estratégicas y a los más pobres, se examinaría el buen uso del régimen especial de las zona de frontera y se daría prioridad a la infraestructura de almacenamiento estratégico de combustibles de la que adolece el país y cuyo riesgo se hizo evidente durante el mal llamado paro nacional.



La decisión de Estados Unidos de usar una tercera parte de sus reservas estratégicas de petróleo para tratar de bajar el precio de los combustibles es temporal, mientras se recupera la producción nacional de crudo. Es decir, tienen clara la importancia del petróleo y de producir lo que más puedan en casa. Similar ocurre en Europa donde la guerra los ha hecho aterrizar. En Colombia se da por descontado tener un precio de los combustibles que no refleja su verdadero valor y algunos le apuestan a destruir la industria petrolera.



