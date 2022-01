Enero 30, 2022 - 06:50 a. m.

2022-01-30

Por:

Francisco José Lloreda Mera

El mundo observa con expectativa un nuevo episodio de la lucha territorial por Ucrania. El movimiento de 100.000 soldados rusos a la frontera y la amenaza de invasión tienen en vilo a Estados Unidos, a Europa, y a la comunidad internacional, pues podría desatar un enfrentamiento militar de escala global entre Occidente y Rusia. De ahí la necesidad de entender por qué Ucrania, por qué es tan importante este país en la política mundial.



La actual Ucrania hizo parte de la Rus de Kiev, una extensa federación de tribus eslavas que iba desde el Mar Báltico al norte hasta el Mar Negro en el sur, separando a Europa de Rusia. Desde inicio del Siglo XX, el Este de Ucrania hizo parte de Rusia y luego de la II Guerra Mundial la totalidad de su territorio quedó bajo el dominio del Kremlin. Con el colapso de la Unión Soviética se independizó, hecho que Rusia no termina de aceptar.



Y es así no solo por los antecedentes históricos, sino, y en especial, por su acercamiento a Occidente, al punto que en 2012, cuando Ucrania iba a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, Rusia se opuso rotundamente. El presidente de Ucrania cedió, lo que generó protestas masivas en Kiev, la capital, llevándolo a huir del país. Esa crisis política fue aprovechada por Rusia, que en 2014 invadió la península de Crimea, al sur de Ucrania.



Rusia convocó a un referendo para legitimar la anexión de Crimea a su territorio y paso seguido apoyó a un grupo separartista pro-ruso en la región Donbás, al Este de Ucrania. Desde entonces se libra ahí una guerra interna que ha arrojado más de 14.000 muertos, lo que sumado a la pandemia, tiene al Gobierno ucraniano contra la pared. “La presión militar externa va de la mano de la desestabilización interna del país”, dice el Canciller.



Con estos antecedentes no debe sorprender la reacción de Rusia ante la posibilidad de que Ucrania sea parte de la Otan, la alianza militar de seguridad colectiva de Occidente, liderada por Estados Unidos y de la que son parte 30 países, la mayoría europeos. Es una línea roja que Vladimir Putin no está dispuesto a que se cruce, al costo que sea. Lo considera una afrenta militar, además de su íntima convicción de que Ucrania es rusa.



Pero hay un elemento clave para entender por qué Ucrania. Este país cuenta con vastos recursos energéticos y es el principal corredor de tránsito del gas natural ruso a Europa, pese a la construcción de cuatro nuevos gasoductos. Crimea cuenta, además, con muy importantes reservas de hidrocarburos costa afuera, y la región de Donbás, tomada por los separatistas rusos -con apoyo de Putin- es de las más ricas en minerales y energía.



Hay también una tensión creciente por quién abastece de gas a Europa; Rusia defiende el que considera su mercado, ante la llegada masiva de gas licuado de Estados Unidos. Tan sensible es el tema que Estados Unidos se ha negado a que entre en funcionamiento la segunda línea del gasoducto Nord Stream por el Mar Báltico que permitiría llevar más gas ruso a Alemania; teme que acentúe su dependencia energética y cercanía con Rusia.



Este recuento pone de relieve dos reflexiones: la importancia de la localización de un país en materia de seguridad y la relevancia estratégica de los recursos energéticos. Si Ucrania no fuese frontera entre Europa y Rusia y no tuviese petróleo, gas y minerales, y fuese el principal corredor para llevar el gas ruso a Europa, nadie la voltearía a mirar. Y la voltean a mirar porque el gas es estratégico y lo continuará siendo por décadas. Mientras tanto en Colombia se plantea no explorar, dejar el gas y el petróleo enterrados.



