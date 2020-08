No más de lo mismo

Agosto 16, 2020 - 06:50 a. m. 2020-08-16 Por: Francisco José Lloreda Mera

No debe sorprender la caída del 15,7% del PIB en el segundo trimestre del año; era muy difícil esperar un resultado diferente en ese período, luego de tres meses de cuarentena. Lo que sí llama la atención es que semejante contracción, producto de las restricciones impuestas a nivel nacional y local, no se refleje como se esperaba en materia de salud; que tengamos 445 mil casos de Covid19 y 14.492 fallecidos y aun no se alcance el pico.



Si bien el informe del Dane se refiere a los meses de abril, mayo y junio, y se espera que julio y agosto revelen cifras menos dramáticas, o por lo menos de lenta recuperación de algunos sectores económicos, y en materia de salud aún no se han copado las Unidades de Cuidados Intensivos, debe repensarse la estrategia, de manera integral. La existente, bien intencionada, cumplió su cometido, en lo bueno y lo malo, pero no debe continuar.



En materia económica, se tomaron medidas importantes para contrarrestar la crisis y, en particular, paliar el desempleo. Si bien es cierto que la implementación de algunas tomó más tiempo de lo deseado, sería necio afirmar que no han sido efectivas, pues han sido una valiosa ayuda para millones de ciudadanos y cientos de empresas, de diferente tamaño. Sin estas medidas, seguro la caída en el PIB sería mucho peor que la registrada.



Pero estas ya no son suficientes. El nivel de contracción de la economía obliga a tomar medidas más audaces y seguramente menos ortodoxas. Si queremos una recuperación rápida, en forma de ‘V’, se requieren más recursos, no para acrecentar el gasto público, sino para apalancar la actividad productiva, empezando por las más golpeadas, como el comercio, transporte, restaurantes y bares, turismo, construcción, y entretenimiento.



Y seamos realistas, la reactivación de la oferta es una de las dos caras de la moneda. Si mantenemos confinada una parte muy importante de la demanda de bienes y servicios, es decir, a las personas, no lograremos salir del atolladero a la velocidad que se necesita. Debemos replantear el modelo de cuarentena, en especial en las principales ciudades, entre otras razones, por la incertidumbre permanente sobre posibles nuevas medidas.



Lo anterior solo es posible, si el Gobierno Nacional recoge y templa la rienda. Algunos gobernadores y alcaldes han hecho buen uso de la llave, pero esa ha sido la excepción. El caso de Bogotá es patético; ahora se le ocurrió a la alcaldía volver a cuarentenas por localidades, en extremo restrictivas, al tiempo que anuncian un supuesto Plan Marshall, que no es otra cosa que una reforma tributaria solapada para incrementar impuestos.



No más experimentos bajo el discurso maniqueo de privilegiar la vida y no la economía, medidas improvisadas, algunas de claro corte estalinista, que no han logrado garantizar la vida y han terminado por desbaratar buena parte del sector productivo, la economía y el empleo en las ciudades. No más pilotos engorrosos, planes candado y prohibiciones. Es hora que la gente asuma su responsabilidad, con protocolos básicos y autocuidado.



La caída del PIB y el incremento en los casos de contagios y muertes por el coronavirus, deberían ser motivo suficiente para hacer un alto en el camino, identificar aciertos y errores, dejar a un lado vanidades y desavenencias, y definir una hoja de ruta única, que permita acelerar la reactivación económica, con un sistema de salud robusto. Bajo una premisa: menos intervencionismo y paternalismo, más responsabilidad y confianza en el individuo. Estamos en el peor de los mundos y el país no aguanta más de lo mismo.



