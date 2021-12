La gran noticia

Diciembre 12, 2021 - 06:50 a. m.

Francisco José Lloreda Mera

El acuerdo entre Empresas Públicas de Medellín, EPM, y la compañía de seguros Mapfre, en el que se establece que esta cubrirá el costo del insuceso acaecido en Hidroituango, es una gran noticia. Lo es porque garantiza la culminación del proyecto, hasta hace unas semanas en entredicho, lo que hubiese puesto en riesgo el suministro y confiabilidad eléctrica del país, la vida de los habitantes aguas abajo de la presa y la viabilidad de EPM.



Colombia es un país afortunado por su topografía y recursos hídricos que han permitido aprovechar el agua para generar electricidad. Dependiendo de la lluvia y el nivel de los embalses, las hidroeléctricas pueden llegar a generar el 70% de esta. Solo Hidroituango está llamada a producir el 17%. De ahí la trascendencia de la noticia, aunque el Gobierno Nacional, previsivo, ha ido impulsando otras fuentes de energía como la eólica y la solar.



El proyecto, concebido hace 50 años y cuyas obras iniciaron en 2010, iba viento en popa hasta que se obstruyeron los túneles de desviación del río Cauca (para poder construir la presa) causando un lleno anticipado de un embalse no concluido. Hecho que condujo al secado del río aguas abajo, al riesgo de ruptura del dique y la decisión de evacuar el agua por la casa de máquinas. Y las consabidas investigaciones y repartición de culpas.



La primera en enfilar baterías fue la Contraloría General que luego de una investigación exprés condenó fiscalmente a 26 personas (a exmiembros de la Junta Directiva de EPM, entre ellos exgobernadores) por un detrimento patrimonial de 4,3 billones de pesos. Un caso no libre de críticas y suspicacias pues responsabilizarlos del taponamiento de los túneles, una contingencia técnica, fuese o no un accidente, no deja de ser inquietante.



Mientras tanto el actual alcalde de Medellín amenazó con demandar a los contratistas (lo que llevó a la renuncia de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de EPM) y ordenó abrir una licitación, condenando al proyecto -en un 86,5% de ejecución- a una parálisis e incertidumbre indefinida, a la empresa de servicios a una eventual quiebra y al país a un riesgo de racionamiento por la no entrada a tiempo de la hidroeléctrica.



En esas estaba el país cuando se conoció que el Presidente de la República y el Ministro de Minas y Energía adelantaban gestiones en España y en Colombia con la compañía de seguros para que asumiera el pago del siniestro, lo que finalmente ocurrió esta semana al firmarse un acuerdo en el que se compromete a pagar $3,9 billones de pesos a EPM. Una excelente noticia que aminora el problema, fruto de una labor efectiva y silenciosa.



Pero hay algo más. El pago del seguro de parte de Mapfre se basa en una premisa: que lo ocurrido fue un accidente y no una falla atribuible al proyecto. Es difícil de entender entonces, que se hubiese condenado fiscalmente a alguien y que se hubiese considerado demandar a los contratistas y no hacer exigible la póliza si fue un accidente. Por eso no deja de ser curiosa la posición renovada del Contralor y del Alcalde celebrando la noticia.



Colombia necesita de Hidroituango y todos los esfuerzos deben ir a concluir el proyecto y que entre gradualmente en operación. Lo ocurrido, sin embargo, deja varias lecciones. La primera, saber distinguir cuando hay responsabilidad de las personas y cuando no, más estando de por medio su honra; la segunda, no escatimar en pólizas con compañías serias y hacerlas valer, para eso se pagan; y la tercera y más importante: no anteponer los intereses políticos y de figuración, a los del país; es mucho pedir, pero es necesario.



