Intereses trocados

Febrero 20, 2022 - 06:50 a. m.

2022-02-20

Por:

Francisco José Lloreda Mera

Desde hace tres semanas cientos de camioneros bloquean el acceso vehicular a Otawa, la capital de Canadá, y algunos puentes fronterizos de ese país con Estados Unidos en rechazo a las medidas del gobierno de Justin Trudeau contra el covid y en especial, la obligación a vacunarse.

Este hecho en apariencia lejano pone de presente una discusión que es cercana y cotidiana: la prevalencia del interés general o del interés particular.



En distintos países se controvierte la obligatoriedad de las medidas adoptadas contra el covid, entre ellas, vacunarse. En muchos es obligatorio para los adultos y en número creciente lo es para trabajadores de la salud y funcionarios, y para el ingreso a lugares abiertos al público como es el caso de Colombia desde diciembre. En el caso de los niños y en especial los más pequeños, hay menor consenso, por lo que pocos lo han adoptado.



En contra de la obligatoriedad se plasman argumentos importantes y respetables como la libertad individual y religiosa. Se señala que las personas deben estar en libertad de elegir si se vacunan; un dilema ético que puede extrapolarse a otros asuntos polémicos como la eutanasia, el aborto, los hábitos religiosos y el servicio militar, que cuestionan hasta dónde se debe inmiscuir el Estado en asuntos personales: los límites a la libertad.



Y es ahí, en los límites a la libertad, donde clarea la discusión. Si la decisión de vacunarse solo afectara a quien la está tomando, sería más fácil darle la razón a quien se opone. Pero la decisión de no vacunarse impacta a los demás, no solo porque dificulta alcanzar la inmunidad de rebaño sino que se expone a convertirse en agente de contagio: puede causar daño a otros. Por eso hay valores superiores llamados a restringir la autonomía.



Un típico ejemplo de esta situación son los semáforos. La razón por la que es obligatorio respetar la señal de detenerse no es sólo para proteger la vida del que está en semáforo en rojo sino, para no poner en riesgo a otros. Similar con la vacunación: no vacunarse expone a otros al contagio, a enfermarse y a morir. Por eso y salvo la persona tenga una contraindicación médica, su posición individual siendo respetable no debe prevalecer.



Este es el punto central de la discusión no solo sobre la vacunación contra el covid sino sobre otros aspectos de la vida en comunidad. En qué casos el interés particular debe ceder ante el interés general. En ocasiones hay intereses colectivos encontrados y no es fácil a primera vista discernir cuál debe predominar, aunque suele ser evidente. Es ahí donde la ley entra a zanjar la discusión, independiente de si esta es del agrado de todos.



En el caso de Canadá, para volver al ejemplo que da pie a esta reflexión, la exigencia del carné de vacunación al cruzar la frontera es una medida en defensa del interés general. Por eso el Primer Ministro se ha parado en la raya, sin mesas dilatorias de negociación. Le ha ordenado a la policía levantar los bloqueos; los líderes del paro y 70 personas han sido arrestados, sus licencias revocadas y los camiones empiezan a ser inmovilizados.



Interesante caso para Colombia, donde el interés general es con frecuencia mancillado con la anuencia tácita o explícita de las autoridades, y más cuando se informa de un nuevo paro nacional.

Cuando los intereses de una persona o un colectivo vulneran los derechos de la mayoría, estos deben prevalecer, sin discusión. Y si hay lugar a ello, existen canales institucionales para dirimirlo, trátese de la vacunación o de una política pública. Canadá no es una dictadura y la ley prevalece. No tienen trocados los intereses, como ocurre acá.

​Sigue en Twitter @FcoLloreda