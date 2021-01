Imputación e impunidad

Enero 31, 2021 - 06:50 a. m. 2021-01-31 Por: Francisco José Lloreda Mera

La Sala de Reconocimiento de la JEP hizo lo que debía y lo que el país estaba esperando: acusar a quienes hicieron parte de la cúpula de las Farc de crímenes de lesa humanidad y de guerra, asociados al secuestro.

Para algunos fue una sorpresa -me incluyo- pues a juzgar por las actuaciones previas del tribunal y el tiempo transcurrido sin imputación a estos máximos responsables de crímenes atroces -y su negación a aceptarlos- el panorama era desalentador.



La imputación establece “responsabilidad de mando” a la luz del derecho penal internacional, de algunos de quienes hicieron parte del mayor órgano de decisión de las Farc, entre ellos a Rodrigo Londoño, alias Timochenko (tercer comandante luego de Marulanda y Cano, y hoy jefe del Partido), a los senadores Julián Gallo, alias Carlos Lozada, y Jorge Torres, alias Pablo Catatumbo. Y a otros, incluidos tres ‘joyas’: Joaquín Gómez, Pastor Alape y Rodrigo Granda.



El caso prioriza el secuestro y graves conductas asociadas como homicidio, tortura, violencia sexual y desplazamiento forzado, cometidos por las Farc entre 1993 y 2012. Dice la JEP que investigó más de 9000 hechos ocurridos en esos años, dejando más de 20.000 víctimas; solo en 19 de 50 años de crímenes y violencia. Histórico, sin duda, pues se trata de algunos de los máximos dirigentes de esa guerrilla y de uno de los crímenes más atroces. Pero insuficiente.



Señala el nuevo presidente de la JEP, que a esta decisión sobre el Secretariado “se sumarán otras decisiones en las que se determina la responsabilidad de los mandos medios y ejecutores directos.” Que así sea, pues esa guerrilla contó además con un Estado Mayor de 30 miembros, siete Bloques, Comandos Conjuntos, y 66 Frentes, sin contar urbanos. El país espera, además, responsabilidad por otros delitos: masacres, bombas, tomas de pueblos, y minas antipersona.



Pero ahí no está el mayor problema. El lío son las sanciones. El acuerdo de paz establece tres casos: trabajos de reparación con ‘restricción’ de libertad de 5 a 8 años a quienes reconozcan la verdad y su responsabilidad; privación de libertad en establecimiento carcelario de 5 a 8 años a quienes reconozcan responsabilidad de manera tardía, y privación de la libertad en una cárcel de 15 a 20 años a quienes no reconozcan sus actuaciones y sean hallados culpables.



Es decir, si los imputados, en un término de 30 días, reconocen y aceptan los delitos por los que se les acusa, a nivel individual no colectivo, su libertad sería ‘restringida’ solo unos años, debiendo realizar ‘trabajos de reparación’ a las víctimas, con lo que ello signifique. El meollo está en que, en ‘medida restrictiva’ cabe todo, desde enviarlos a una finca a sembrar lechugas hasta prohibirles salir de noche, del barrio, del Valle o de Cundinamarca. ¡Ejemplar castigo!



Para algunos sería una medida suficiente -aunque no proporcional a los crímenes cometidos- en aras de la paz. Para otros -y me incluyo- no. El acuerdo debió contemplar la privación de la libertad, así fuese con atenuantes. La premura en suscribirlo jugó en contra de la Justicia. Más cuando la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas define impunidad como “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal y de condenas apropiadas.”



Hizo bien la Sala de Reconocimiento de la JEP en imputar la comisión de crímenes atroces a algunos de los máximos responsables de las Farc.

Enmienda en parte la plana, aunque su proceder previo y sesgado, en especial en el caso de ‘Santrich’, no se olvida fácil; ya estaría tras las rejas.

Falta saber si los exguerrilleros, quienes le han mentido al país una y otra vez, con desfachatez y cinismo, negando sus responsabilidades, aceptan los cargos. El país espera, además, que el Tribunal de Paz actúe con decisión, aunque se trate de sanciones irrisorias.



Sigue en Twitter @FcoLloreda