Francisco José Lloreda Mera

Los combustibles de origen fósil -el petróleo, el gas y el carbón- son la principal fuente primaria de energía a nivel mundial y salvo se dé una disrupción tecnológica -que no se vislumbra aún- la mayoría de los estudios y proyecciones indican que a 2050, en el más ambicioso escenario de contención del cambio climático, el 70 por ciento de la energía seguirá siendo de dicha fuente, comparado con el 80 por ciento en la actualidad.



Se explica, en parte, porque para ese año la población será de 9800 millones de habitantes, 2200 millones más, creciendo en especial en los países pobres -con aspiración legítima a una mejor calidad de vida- y al incremento de la clase media, demandando estos, más energía. Lo anterior, sumado al reto de sustraer de la pobreza energética a 2400 millones de habitantes que aún queman leña y desperdicios como fuente de energía.



En Colombia, según el Dane, en el 2050 seremos 56 millones de habitantes, 5 millones más. Tendremos, según el Plan Energético Nacional, no 17 sino 50 millones de vehículos (la mayoría motos) de los cuales 74 por ciento seguirán funcionando con combustibles. Además, se tiene el reto de sacar de la pobreza energética a 1,7 millones de hogares que usan leña. Estos datos corroboran que los fósiles continuarán presente un buen tiempo.



La crisis energética de Europa evidencia además que el petróleo y el gas seguirán siendo claves en la matriz energética mundial. El Reino Unido y Alemania están incluso a punto de levantar la prohibición a la técnica del fracking. Entendieron a la brava, que no por mucho madrugar amanece más temprano y que impulsar las fuentes renovables nunca debió ser incompatible con mantener su autosuficiencia energética en hidrocarburos.



Y no debe serlo en especial en Colombia, que aporta sólo el 0,4 por ciento de Gases de Efecto Invernadero, GEI, mientras los países de Asia, Europa y América del Norte el 90 por ciento de los GEI y, ninguno está considerando prohibir la exploración de hidrocarburos ni asfixiar con impuestos a su industria petrolera. En nuestro país sí, con un discurso forzado sobre la extinción de la especie y la vida en el planeta, que, de resultar cierta, no va a depender de nosotros.



Los combustibles fósiles no están en sus estertores, en estado de agonía. Salvo que por estertor se entienda treinta, cincuenta o cien años. Cosa distinta es que el Gobierno, en contravía del mundo y de la lógica, pareciera empecinado en darles muerte prematura, sin necesidad; Colombia podría ayudar a frenar el cambio climático y acelerar su transición, al tiempo de ser autosuficiente y proveer de petróleo y gas al mundo durante décadas.



El impacto negativo de tales medidas no se apreciarían en el corto plazo. Las reservas probadas aguantan entre seis y ocho años, hay proyectos de exploración contratados que tomarán tiempo en desarrollarse y los precios seguirán altos, dificultando apreciar el debilitamiento estructural de la industria. Es decir, cuando el país perciba el daño, manifiesto en pérdida de la autosuficiencia en petróleo y gas, menores recursos de inversión nacional y de regalías, y servicios públicos más costosos, va a ser muy tarde.



En días pasados la ex ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, escribió que la política del Gobierno Nacional no es de transición sino de implosión energética. Y sí, a juzgar por los anuncios y acciones, pareciera decidido a destruir la industria petrolera, empezando por las empresas privadas, aduciendo salvar así el planeta y a la especie, a sabiendas de la insignificancia de lo que aportamos al calentamiento global. Lo increíble y desconcertante es que muchos lo crean, o lo secunden conscientes del error. ¿Mucho pedir un poco de sensatez?



Sigue en Twitter @FcoLloreda