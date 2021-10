Historia de dos países

Octubre 24, 2021 - 06:50 a. m.

2021-10-24

Por:

Francisco José Lloreda Mera

Noruega es uno de los países más desarrollados del mundo. Su ingreso por habitante es de 64.000 dólares al año, es decir, 20 millones de pesos per cápita al mes. El de Colombia es 5.300 dólares, es decir, 1.6 millones de pesos al mes. Es además uno de los países con mayor equidad económica y social, el coeficiente Gini es 27 mientras el de Colombia es 50.4 en 2019 (mientras menor el valor, mejor distribuido el ingreso entre la población).



Igual con otros indicadores, que no es del caso mencionar. Lo importante es que es uno de los países con mejor calidad de vida. Es referente obligado, con otros países nórdicos, del Estado de bienestar, proveedor de bienes y servicios. Y cuenta, además, con uno de los fondos soberanos más grandes del mundo: 1.4 billones de dólares, que equivalen a 230 mil dólares per cápita; 878 mil millones de pesos. Lo anterior, gracias al petróleo.



Desde 1970, es uno de los principales productores de petróleo, llegando a 3 millones de barriles diarios en 2001, cuando incursionó con mayor ímpetu en gas natural. Si bien su producción de petróleo luego cayo, repuntando en 2010, en 2020 fue de 1.4 millones de barriles que, sumando gas, equivalen a 4 millones de barriles diarios. Y tiene previsto incrementar la producción de crudo en 43% al 2024; llegar a 2 millones de barriles día.



La industria petrolera en Colombia data de 1918 pero cobra importancia en los 80, tras diez años de importar crudo. Y entre 2002 y 2013 duplicó su producción, pasando de 500 mil a 1 millón de barriles diarios. Desde entonces, viene de capa caída. Este año, la producción promedio es de 730 mil barriles al día. Y desde hace siete años la exploración está prácticamente paralizada; en lo corrido del año van solo 19 pozos exploratorios.



El petróleo representa el 14% del Producto Interno Bruto, PIB, de Noruega y el 40% de sus exportaciones. En el caso de Colombia es el 3.5% del PIB y 43% de las exportaciones. La renta petrolera representa el 20% de los ingresos fiscales del país europeo y en el caso de Colombia el 17%. Es decir, la economía colombiana es más diversificada que la noruega, y en cuanto a exportaciones e ingresos fiscales, ambos dependen del petróleo.



Estos países están en una situación similar en cuanto a la relevancia del sector, con una diferencia: Noruega es diez veces más rico por habitante y dos veces más equitativo. Entre otras razones, ha sabido aprovechar el petróleo y no ha sido vergonzante. Y sabe que no es incompatible avanzar en la transición energética sin sacrificar el petróleo y el gas natural. Han balanceado su compromiso ambiental con las necesidades internas.



El nuevo Gobierno noruego, de centro-izquierda, prometió en campaña ‘desmantelar la industria del petróleo y gas’. Y claro, ganó las elecciones. Ahora, ad portas de iniciar el mandato, por la realidad doméstica y la crisis energética en Europa (por el crecimiento de la demanda de energía en medio de una oferta estancada de combustibles fósiles), dice que no desmantelará la industria, que la política climática no debe ser moralizante.



Colombia no es un país rico como Noruega y está lejos de alcanzar su nivel de vida. Y tiene poco petróleo y gas comparado con el país nórdico. Pero depende del petróleo. Preciso, depende más, pues no tenemos ni los ingresos ni los ahorros del país europeo. El petróleo le generó a nuestro país 100 billones de pesos en los últimos cuatro años. ¿Con qué lo reemplazamos si se prohíbe su exploración? ¿Con más impuestos? ¿Con aguacate? Preguntémosle a Noruega que haría si fuera Colombia. ¡Más seriedad y realismo, y menos demagogia!

