Guerra y deshonra

Febrero 27, 2022 - 06:50 a. m.

2022-02-27

Por:

Francisco José Lloreda Mera

Vladimir Putin es el único responsable de la sangrienta invasión a Ucrania. Pero Estados Unidos y Europa occidental le allanaron el camino. Un desconcertante y preocupante precedente que evidencia la debilidad de Occidente frente a Rusia. La toma y caída de Ucrania deja claro quién manda y cómo Putin le tiene calibrado el aceite a Biden y a sus aliados. Una crisis que, contrario a lo que algunos creen, es trascendental para el mundo y la región.



La decisión de invadir Ucrania estaba tomada. La solicitud de este país de ser admitido en la Otan no fue más que una disculpa de Putin para desatar la crisis. Si no fuese así, hubiese aceptado negociar en vez de invadir Ucrania y atacar Kiev. Pero su pretensión iba y va más allá de impedir que este país sea parte o socio del organismo de seguridad: quiere que Ucrania vuelva a ser parte de Rusia o por lo menos un aliado incondicional.



Así se desprende de la justificación absurda que da a la invasión. Putin hace un recuento de la historia de Ucrania y enfatiza que hizo parte de Rusia. No le importa que se haya independizado hace treinta años tras colapsar la Unión Soviética. No lo acepta. Busca, al igual que con Bielorrusia, al norte de Ucrania, someterlo a sus designios. La invasión a Crimea en 2014 y el respaldo a los separatistas en Donbás, eran solo un primer paso.



Lo increíble es que Estados Unidos y Europa occidental se hubiesen prestado a ese montaje. Putin debió reírse ante el desfile y suplica de primeros ministros implorándole no invadir. El mundo a sus pies y él, con el cinismo y frialdad que lo caracteriza, fingió interés en una salida diplomática cuando desde el inicio sabía que terminaría invadiendo a Ucrania. Lo tenía claro pues era evidente que nadie movería un dedo para defender al país eslavo.



En enero 20, el presidente Biden, al advertir que Rusia “pagaría un precio muy alto” si invadía Ucrania, precisó que habría que diferenciar si se trataba de una “invasión o una incursión menor” a lo que el valeroso presidente Zelenski de Ucrania dijo, aterrado, que no había “incursiones menores”. Si para ese momento Putin tenía dudas, le quedó claro que podía hacer lo que quisiera en Ucrania pues no habría una reacción militar.



Y menos del resto de Europa, maniatada pues depende del gas natural ruso. Ningún país de esta región iba a enfrentarse a Putin aunque de boca para afuera condenasen su actuación. Alemania amenazó con no operar el nuevo gasoducto a Rusia, Nordstream 2, cuando ni siquiera está en funcionamiento. El único país que pidió sanciones financieras fuertes fue el Reino Unido pues no depende del gas ruso; los demás se arrodillaron ante el Zar.



Otro ejemplo de la tibieza de Occidente fue la decisión de no sancionar a la industria del petróleo y gas ruso. Es cierto que no había cómo reemplazar en el corto plazo esa oferta de energéticos a los países de Europa, que dependen de ellos lo que hubiese disparado el precio por las nubes. Pero el más timorato frente a esa, una sanción efectiva, fue Biden; la economía de Estados Unidos es muy sensible al precio de la gasolina. Ucrania es importante pero no es la prioridad.



Nadie quiere una guerra mundial. Por eso Putin sabía que no se atreverían a desafiarlo. Delicado, pues su obsesión por el antiguo territorio soviético no cesa y no sorprendería que otros países quieran emular a Rusia, o que éste incremente su presencia militar en nuestra región. Importante recordar la advertencia de Churchill a Chamberlain ante la amenaza de Hitler: “Quien escoge la deshonra para evitar la guerra, tendrá la deshonra y tendrá la guerra”. Deshonrosa -y humillante- la actuación de Estados Unidos y Europa occidental.



Sigue en Twitter @FcoLloreda