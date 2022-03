Estamos a tiempo

Marzo 13, 2022 - 06:50 a. m.

2022-03-13

Por:

Francisco José Lloreda Mera

Coinciden las elecciones en Colombia con una delicada crisis internacional ocasionada por la invasión a Ucrania. Hechos que parecieran no estar relacionados y que sí lo están. Las democracias dan oportunidad a los ciudadanos de escoger el rumbo de sus naciones y de contribuir al devenir mundial. Si optan por regímenes totalitarios que menoscaban las libertades, o se deciden por el fortalecimiento y cuidado riguroso de la democracia.



La guerra en Ucrania, cuyo desenlace es impredecible, es fruto de un régimen dictatorial que busca imponer su visión a las buenas o a las malas, bien por una nostalgia territorial imperial absurda o argumentos de seguridad extremos, que no son más que pretextos. La sevicia con la que Putin busca doblegar a Ucrania, teniendo por blanco a la población, es un crimen que solo cabe en una mente enferma, mezcla letal de odio y mesianismo.



Estas características de odio y mesianismo no son exclusivas de líderes lejanos o de una sola tendencia ideológica. En América Latina, Europa, África y Asia, han sido frecuentes. Pero más allá de ejemplos que pudiesen darse, su ascenso al poder puede ser abrupto o por la vía democrática, pero su permanencia solo es factible si establecen un régimen totalitario que los soporta: un régimen político, económico y social corrupto y asesino.



Putin no habría invadido Ucrania ni amenazaría con una guerra nuclear si creyese en la democracia y en la autodeterminación de los pueblos, si respetara y acatara las normas internacionales sobre la guerra. No bombardearía ciudades y hospitales -asesinando a niños y mujeres gestantes- si no fuese un criminal. Y no lo habría hecho si no contara con un régimen que lo respalda en su desvarío, y entre ellos, un Parlamento de bolsillo.



De ahí la importancia de las elecciones de hoy en Colombia, cuando se decantarán las candidaturas de dos de tres coaliciones, la de los denominados centro y centro-derecha; la de izquierda es una puesta en escena para mantener vigencia hacia la primera vuelta. La votación en las consultas será un termómetro real de la intención de voto. Por eso se forcejea por el mayor respaldo en las urnas: la campaña presidencial empieza ahora.



Pero lo más importante de la jornada electoral de hoy es la elección del Congreso. Se ha dicho hasta la saciedad, por su incidencia en la justa presidencial y porque los llamados a defender los valores democráticos, las libertades y una economía de mercado basada en la iniciativa de los ciudadanos, son los senadores y representantes. De estos depende que nuestra democracia peligre o se fortalezca; que se desvíe o no hacia el totalitarismo.



Los regímenes totalitarios contemporáneos se afincan poco a poco. Suelen llegar por la vía democrática, compran o acaban con los partidos políticos, modifican la constitución, cooptan el poder económico y militar, silencian o amedrentan a los medios, y acallan a la oposición. Así lo hicieron Vladimir Putin, Daniel Ortega y Nicolás Maduro, perpetuados a través de elecciones fraudulentas, y con plata y plomo, una técnica mafiosa conocida.



La guerra en Ucrania no es fruto del azar; tampoco lo es la llegada y permanencia en el poder de Putin y otros dictadores. Es el resultado de naciones que equivocan el camino, que ceden paso al odio y al mesianismo. De todos depende que en las elecciones de hoy en Colombia no se apuntalen fuerzas que utilizan mas no creen en la democracia, que dicen respetar las libertades, pero tienen el propósito de cercenarlas. Aún el país está a tiempo de evitar que se erija la primera pieza de un incierto rompecabezas totalitario.

​Sigue en Twitter @FcoLloreda