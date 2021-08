Error a la vista

Agosto 29, 2021 - 06:50 a. m.

2021-08-29

Por:

Francisco José Lloreda Mera

Una vez más se presenta un proyecto de ley que busca eliminar la Ley de Garantías, que establece restricciones a la contratación en época electoral. La ley prohíbe la realización de contratos o convenios interadministrativos a partir de noviembre y la contratación directa desde finales de enero de 2022 y durante las elecciones. Esta vez seguramente sea aprobada pues cuenta con apoyo del Gobierno Nacional y varios partidos políticos.



El argumento es impecable: ya no hay reelección presidencial, que fue la génesis de la norma en 2005; la ley desacelera la ejecución presupuestal a nivel nacional y regional; la pandemia retrasó la ejecución de muchos proyectos, y el país necesita una inyección importante de recursos para lograr la reactivación y afianzar una senda de crecimiento. Difícil no compartir estas razones que son las que esgrimen quienes lideran la iniciativa.



Es más, podría argumentarse que es una norma ridícula, pues quien ostenta el poder es elegido con un programa y requiere del presupuesto público para llevarlo a término. El problema es la corrupción; si el nuestro no fuese un país con tanto inescrupuloso en las entidades públicas -de todo orden y nivel- y en el sector privado, no tendrían que existir normas con ese alcance, que claramente entorpecen el cumplimiento de la labor estatal.



Es más, en la mayoría de países con sistemas democráticos, de régimen presidencial o parlamentario, las elecciones son el instrumento por antonomasia de aprobación o de rechazo a quien ejerce el poder, y qué mejor que quienes gobiernan no tengan ninguna restricción para ejecutar y mostrar los resultados del mandato recibido. En ningún país normal se estila amarrar las manos a los gobernantes cuatro meses antes de elecciones.



El lío es que Colombia no es un país normal. Mejor dicho, el país es normal, lo que no es normal es tener tantos ciudadanos corruptos, en especial en el ejercicio político. No nos llamemos a engaño, la mayoría de las elecciones se financian con recursos públicos de manera ilegal. La financiación estatal, la legal por supuesto, termina siendo insuficiente para aceitar las estructuras. Por eso las elecciones en el país son la danza de los billones.



En un país donde la política sigue secuestrada por prácticas clientelistas, las licitaciones se direccionan, la contratación directa es el medio más expedito para esquilar el erario, y los aportes del sector privado se quedan cortos y cada día están más estigmatizados, la mayoría financia las campañas y hacen de la política un modo de vida, sacando tajada. Y en ese mundo escabroso, los ordenadores del gasto público tienen la llave maestra.



Termina entonces el país en una disyuntiva: restringe la contratación a fin de dificultar el uso ilegal de recursos públicos en las campañas o levanta la restricción para no frenar la ejecución oficial y asume el riesgo de que esos dineros terminen siendo malversados. Lo anterior a sabiendas que con o sin restricciones, ad portas de todas las elecciones, la corrupción política se dispara; negarlo es tapar el sol con las manos, pecar de ingenuo.



La financiación ilegal de las campañas es la punta del iceberg de la corrupción política. Si se elimina la Ley de Garantías, más de un alcalde, gobernador y funcionario nacional, si no lo ha hecho o está en trance de hacerlo, echará mano a los recursos públicos para las elecciones. Si la Justicia y las entidades de control actuaran, otro sería el cantar, pero suelen ser del tinglado. Por eso, sin ser la panacea sería un error levantar la restricción, por más sacrificio en la ejecución. Un país con tanto hampón necesita de leyes absurdas.



