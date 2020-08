El pulso

Agosto 23, 2020 - 06:50 a. m. 2020-08-23 Por: Francisco José Lloreda Mera

Las invasiones están fuera de control. En Cali y en las principales ciudades del país. Propiciadas por criminales que se valen de la aspiración de muchos ciudadanos a un techo digno, y también, por quienes lo hacen de manera independiente bien por negocio o con la expectativa de hacerse a una mejor vivienda. Cualquiera sea el caso, preocupa. Pero preocupa más el desinterés o incapacidad real o aparente del Estado de impedirlo.



Hace dos meses fue noticia nacional el desalojo de una invasión en el río Pance en Cali. Esta semana, el crecimiento desbordado de invasiones en los corregimientos; el caso de El Saladito no es nuevo y a decir verdad no ha sido relevante para las autoridades. Para no recabar en las del corredor férreo Cali-Jamundí, las Tres Cruces, Los Cristales y Alto Nápoles, que parecieran haberse agudizado por la crisis migratoria y por la pandemia.



En Medellín, desde el inicio de la cuarentena, el promedio de las invasiones ha crecido. De acuerdo con la alcaldía, mientras en 2019 el promedio eran 30 al mes, entre marzo y junio de este año, se han presentado y desmantelado entre 60 y 70 invasiones cada cuatro semanas. Y como en Cali, los lugares son conocidos: los siete cerros tutelares y los barrios Vallejuelos, La Apartada, Moravia, además de los bordes de las quebradas.



En Bogotá, la localidad de Ciudad Bolívar no para de crecer. En el sector conocido como Altos de la Estancia, las invasiones son pan de cada día.

Igual ocurre en Suba y los Cerros Orientales. Es más, en 13 de las 20 localidades se presentan procesos de asentamientos. Un estudio de 2018 señala que para 2016, la ocupación ilegal sumaba 3745 hectáreas. Y en las ciudades del Caribe, la situación no es muy distinta, con sus particularidades.



Esta breve pincelada, recuerda la existencia de una serie de problemas, concatenados. Por un lado, un rezago en la oferta de vivienda social asequible a los más pobres; unas autoridades de policía que se ven a gatas para controlar las invasiones, y una economía criminal que se lucra de la situación, no de ahora sino por décadas, y que no ha sido prioridad para la justicia penal pues los ‘tierreros’ andan libres como pedro por su casa.



El costo lo pagamos todos: décadas en el dilema de legalizar o no dichos asentamientos, costos descomunales para darles servicios públicos, vías, educación, salud y recreación. Y una calidad de vida paupérrima por décadas para quienes depositan en las invasiones el sueño de una mejor vivienda. Ciudades frustradas, secuestradas por la informalidad, en las que la realidad desborda su aspiración de planificación y desarrollo organizado.



Este fenómeno, característico de nuestras ciudades y agudizado por la pandemia, obliga a reflexionar sobre las políticas de vivienda y cómo lograr un tránsito más expedito de millones de personas a la formalidad económica. Pero también la Fiscalía debería tener una unidad especializada en delitos asociados a las invasiones; y la policía, escuadrones especializados en las principales ciudades, para controlar y desmantelar las mismas.



Facilitar el acceso a vivienda de los más vulnerables es una tarea inaplazable; es deber de todos, sector público y privado, examinar opciones diferentes a las convencionales. Y ejercer la autoridad dura y fría, y perseguir y meter a la cárcel a quienes promueven las invasiones. Sin una justicia penal comprometida con la solución de este flagelo, una autoridad policial mejor organizada para su control, y voluntad política a nivel local, el incentivo hacia la legalidad se diluye. Y se pierde el pulso, y pierden los más pobres.



Sigue en Twitter @FcoLloreda