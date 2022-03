El precio del deber

Marzo 06, 2022 - 06:50 a. m.

2022-03-06

Por:

Francisco José Lloreda Mera

Por fin Occidente empieza a entender que si Putin logra su cometido en Ucrania irá por más y que es necesario detenerlo o disuadirlo de continuar la guerra. En respuesta a las sanciones económicas, un poco más rigurosas, el presidente ruso ha decidido escalar el conflicto atacando a las ciudades grandes y amenazando con utilizar armas nucleares, lo que obliga a preguntarse cuál es el precio dispuesto a pagarse para contener a Rusia.



El precio más alto ya lo están pagando los ucranianos con muertos y heridos; quienes lo han dejado todo para refugiarse en el campo o huir a otros países; y quienes se han armado para defender a su país: un ejemplo de grandeza y coraje que Rusia no previó. Careada que debe tener histérico a Putin y que podría llevarlo a cometer actos aún más demenciales o a pensar el costo-beneficio de esta guerra absurda para Rusia y para él.



Pero no solo quienes están directamente involucrados en la guerra pagan un precio alto. La economía global en plena reactivación empieza a sufrir por la incertidumbre de los mercados y el incremento en precios de bienes transables y en especial los energéticos. Al escribir este apunte el petróleo se acerca a US$ 120 el barril, el gas natural a US$ 218 el megavatio por hora y el carbón alcanza un precio histórico de US$ 437 la tonelada.



Sin energía colapsa el mundo. Por eso ningún país racional está dispuesto a quedarse sin ella; la energía más costosa es la que no se tiene. Por eso y pese a la satanización de los combustibles fósiles -que representan 83% del consumo global de energía- el alto precio del petróleo, el gas y el carbón evidencian el desespero de los países -en especial los no autosuficientes- por asegurarse energía, en una guerra que escala todos los días.



Más cuando empiezan a contemplarse sanciones al sector de hidrocarburos de Rusia, el tercer productor de petróleo y el segundo de gas natural. Este país produce 11 millones de barriles de crudo al día, de los que exporta 4,5 millones a países europeos de la Ocde, equivalentes al 30% del crudo que consume Europa. Y en gas natural, alrededor de 679 billones de metros cúbicos de gas, 17% del total mundial y 40% del mercado europeo.



La dependencia energética de Europa Occidental de Rusia ha sido por lo tanto un factor complejo en el análisis de las sanciones a aplicar. No obstante, varios países de Europa y Estados Unidos examinan no comprarle petróleo y gas a Rusia y echar mano de parte de sus reservas estratégicas para atender una eventual disminución de la oferta de crudo ruso, y revisan cómo incrementar la exportación de Gas Natural Licuado hacia Europa.



La posibilidad de sancionar los hidrocarburos de Rusia explica el último incremento en el precio del crudo, lo que tiene al mundo en ascuas por su impacto en los combustibles; donde no los subsidian el golpe va directo al bolsillo. En Colombia, donde se subsidia en $4800 el galón de gasolina y $6000 el de diesel, dependerá de si estos se incrementan al subir el petróleo, a sabiendas que el déficit acumulado en subsidios es de $14 billones.



¿Cuál es el precio a pagar por Ucrania? Es la pregunta que muchos se hacen, pues en la medida que Rusia escale la guerra y Occidente responda con sanciones drásticas, como asfixiar la industria del petróleo y gas ruso, el efecto se sentirá no solo en la reactivación económica mundial sino en el costo de la energía. Es decir, en todo. Pero como lo señala el pasado editorial de The Economist, si escalar la guerra le sirve a Putin para amedrentar a Occidente, la siguiente confrontación será más peligrosa, sangrienta y devastadora.



