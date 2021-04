Doliente solitario

Abril 11, 2021 - 06:50 a. m.

2021-04-11

Por:

Francisco José Lloreda Mera

Con frecuencia se cuestiona al Valle del Cauca por darle la espalda a Buenaventura y a la región Pacífico. Los mismos vallecaucanos hemos incorporado a nuestra narrativa un mea culpa por no haber hecho más por esta ciudad y sus habitantes y por el litoral; por no haberlo sacado de la pobreza y convertido en factor de desarrollo del departamento. Y sí, pese al esfuerzo de distintas generaciones, sus necesidades son abrumadoras.



En todos los indicadores económicos y sociales Buenaventura se raja pese a contar con uno de los puertos más importantes del país. En empleo, salud, educación y en servicios públicos, está muy por debajo del promedio nacional. Para no recabar en los niveles de violencia y criminalidad y en su corrupción endémica. Similar o peor sucede en Tumaco y Guapi, y en los demás municipios del Pacífico, desde Nariño hasta el Urabá Chocano.



Pero ese sentimiento de culpabilidad regional debe parar. No porque los desafíos hayan cesado ni la cuota de apoyo del Valle del Cauca esté cumplida, pues se está lejos de ello. Debe parar porque el trabajo de articulación público-privado que existe en la región a favor de Buenaventura y el Pacífico, no tiene parangón en el departamento y en el país. Y eso se debe, en especial, gracias al liderazgo, coordinación y gestión de ProPacífico.



Esta entidad sin ánimo de lucro trabaja por el desarrollo sostenible de Cali, el Valle del Cauca y la región Pacífico, en cuatro ejes claves: planeación territorial; educación, salud y bienestar; agua y sostenibilidad ambiental; e infraestructura y competitividad. Los logros en cada una de estas áreas, desde 2018, son impresionantes, y permiten tener por primera vez en muchos años una mirada esperanzadora de Buenaventura y el litoral.



Pero los problemas y desafíos de dicha ciudad y de la región son angustiantes. Por más apoyo de empresas privadas y fundaciones y el compromiso de las entidades del orden departamental y nacional -variable según el gobernante de turno- si no se da un cambio de mentalidad sobre el Pacífico, en especial a nivel nacional, y si no se adoptan medidas extraordinarias que agilicen su desarrollo, pasarán años y muchas cosas seguirán igual.



Es necesario entender que el Valle del Cauca está haciendo su parte y que la suerte del Pacífico es responsabilidad de la Nación. Pese al trabajo de los distintos gobiernos del orden nacional, no ha sido fácil darle continuidad a los planes y proyectos estratégicos, y Buenaventura y Tumaco, entre otros, siguen siendo vistos como municipios problema y no con el potencial enorme que tienen en distintos sectores y de cara al Asia Pacífico.



Pero no es solo un problema de falta de visión y continuidad que está siendo corregida por ProPacífico y el Gobierno nacional. Se requiere una regulación especial para zonas con presencia precaria del Estado, que acelere los proyectos y evite la corrupción. Por ejemplo, una norma que permita destrabar y agilizar los procesos de consulta previa y mecanismos de contratación y ejecución público-privados al margen de la politiquería.



En conclusión: pese al esfuerzo de los distintos gobiernos nacionales, la verdad es que a pocos en el nivel central les importa lo que pasa en el Pacífico; si se matan entre ellos o si los mata la pobreza y el olvido. Se requiere, entonces, un entendimiento diferente de esta región y contar con instrumentos legales y administrativos que respondan a la realidad de zonas complejas del país, secuestradas por la corrupción y la politiquería. El Valle del Cauca le está cumpliendo al Pacífico, pero me temo sea un doliente solitario.

​Sigue en Twitter @FcoLloreda