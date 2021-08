Agosto 01, 2021 - 06:50 a. m.

2021-08-01

Francisco José Lloreda Mera

En una misma semana se dieron tres hechos relevantes en Cali: ProPacífico presentó un primer balance de la acción Compromiso Valle, se lanzó la iniciativa Acuerdo por Cali, y se discutió en el Concejo la solicitud del alcalde de cambio de destinación del quince por ciento del presupuesto, supuestamente para invertirlo en programas sociales. Tres hechos en respuesta al denominado ‘estallido social’ que se presentó durante el paro.



El primero, como se sabe, es una iniciativa de un grupo de empresas vallecaucanas y de fundaciones de reconocida trayectoria, para aportar a la solución de los retos sociales del departamento. El segundo, es una convocatoria de distintos sectores para construir a partir de un diálogo amplio, unos entendimientos que ayuden a superar deficiencias estructurales. El tercero, es una modificación presupuestal, que ha generado discusión.



En un mes, Compromiso Valle ha puesto en marcha, con resultados tangibles, dos de sus programas: el de seguridad alimentaria y el de transformación de proyectos de vida. A la fecha ha abierto 64 comedores comunitarios y entregado 84 mil raciones de comida, y llevado a cabo 90 espacios de socialización del segundo programa con más de tres mil jóvenes inscritos y que empatará con el programa de empleabilidad y emprendimiento.



Esta iniciativa, que busca mejorar la calidad de vida de 30.000 jóvenes y sus familias en siete municipios del Valle del Cauca que en razón a la pandemia y la crisis económica que desató, se encuentran en situación de extrema pobreza y desempleo, ha superado la expectativa en materia de donaciones de empresas, fundaciones y ciudadanos a título individual, acercándose a los $50.000 millones. De ahí, el que esté ya dando resultados.



Acuerdo por Cali le apunta a construir un nuevo ‘contrato social’ a través del diálogo. De resaltar en su lanzamiento, las cinco hipótesis llamadas a explicar la intensidad de las protestas, los bloqueos y violencia vividos en Cali: la pandemia, deficiencias sociales estructurales, problemas de gobernabilidad y liderazgo, la alta violencia y criminalidad urbana y regional, y una motivación política, inocultable y determinante en los hechos.



Contrastan estas dos iniciativas con lo que sucede con la administración distrital, cuya respuesta a la crisis ha sido emplear a cien jóvenes de la Primera Línea (una solución pírrica y a todas luces controvertida) y ahora solicita una autorización al Concejo de un traslado de $157.000 millones para programas sociales que no han querido especificar, levantando razonable sospecha por los antecedentes de billonarios cheques en blanco.



Y contrasta, porque lo lógico sería que el liderazgo en la construcción de confianza y en la articulación entre el sector público, privado y fundacional para responder a la difícil situación y definir una hoja de ruta con mínimos consensos, viniese del alcalde. Pero no. De no ser por el sector empresarial y por un grupo de académicos y de ciudadanos, Cali estaría a la deriva y sin una perspectiva. Y los más golpeados con la crisis, en la inopia.



Bien por Compromiso Valle y Acuerdo por Cali, dos iniciativas que se complementan y que están llamadas a hacer una diferencia en el departamento y en la ciudad. Pero con los pies en la tierra, pues por más esfuerzo de las empresas y las fundaciones y buenos deseos de académicos y ciudadanos, por hacer de Cali una ciudad con mayor inclusión, equidad y oportunidades de empleo, la única manera de hacerlo es generando riqueza. Y la riqueza no llega si la ciudad sigue al garete y sin seguridad, si la ley es rey de burlas.



