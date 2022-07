Julio 09, 2022 - 11:50 p. m.

2022-07-09

Por:

Francisco José Lloreda Mera

El presidente electo, Gustavo Petro, anunció que invitará al Eln y a las organizaciones armadas a un cese al fuego bilateral para iniciar negociaciones que conduzcan a la paz. La noticia, reproducida por los medios, no suscitó mayores comentarios, pese a ser un asunto de la mayor importancia, no solo porque contrasta con la política del Gobierno saliente respecto a la criminalidad, sino porque es una movida tan audaz como riesgosa.



Indicó Petro, en entrevista con W Radio, que pedirá a la guerrilla del Eln y a todas las agrupaciones armadas un cese al fuego bilateral para “comenzar negociones judiciales en la mayoría de los casos y negociaciones políticas en la minoría para lograr que se acabe la guerra en Colombia”. Agregó en la entrevista que hay grupos que son lo mismo en la práctica y que ahora se dedican al ‘multicrimen’ aunque nacieran en la insurgencia.



El objetivo de la propuesta, de acuerdo con el Presidente electo, es lograr una paz total. Un fin loable al que nadie debería oponerse más cuando quedó en evidencia que el acuerdo con las Farc no tuvo el alcance prometido, como no la han tenido los del pasado. Dadas las características de la violencia en el país los avances en su erradicación han sido parciales: retazos de paz y a medias con todas las organizaciones armadas ilegales.



En el caso del Eln el anuncio debió ser recibido con entusiasmo. Desde el 19 de junio, conocidos los resultados de la elección presidencial expresó su disposición a reanudar la negociación iniciada en el gobierno Santos y suspendida por la actual administración ante la negativa de esa guerrilla a liberar los secuestrados y parar los actos terroristas. Luego vendría el atentado a la Escuela de la Policía; un portazo a la opción de diálogo.



Debió recibirlo con entusiasmo y como bofetada a Duque. El Eln no solo no tendrá que liberar a los secuestrados como requisito sino, que las Fuerzas Militares detendrán las operaciones en su contra. Mejor imposible. La experiencia enseña que los cese al fuego bilaterales como preámbulo de una negociación, solo convienen a los grupos armados; les permite escabullirse si les están pisando los talones, reorganizarse y fortalecerse.



En razón de lo anterior, el anuncio del Presidente electo debe examinarse con cautela. Infortunadamente, negociar bajo esa circunstancia es leído como posición de debilidad. Más, luego de cuatro años en los que, lejos de dar señales de querer la paz, ese grupo no ha hecho más que asesinar, secuestrar, extorsionar y contribuir a destruir las ciudades en el marco de las protestas sociales, en las que sus milicias juegan un rol incendiario.



Si lo anterior no fuese motivo para ir con cuidado, la extensión del cese al fuego bilateral a todas las organizaciones criminales lo hace aún más complejo. Felices deben estar las disidencias de las Farc y todo tipo de clanes y bandas delictivas; a partir del 7 de agosto, el Ejército y la Policía no los perseguirán. Un proceder inédito en Colombia, que debe analizarse a la luz de las obligaciones legales y el deber de las autoridades frente delito.



El deseo de paz es enorme y seguramente ese anhelo es el móvil del Presidente electo. Es probable que tanto el Eln como las organizaciones armadas estén más abiertas a un entendimiento con el Gobierno entrante por afinidades ideológicas y vivenciales, y es factible que por la misma razón Gustavo Petro crea, genuinamente, al igual que muchos colombianos, que hay una oportunidad histórica para apaciguar la violencia. El tiempo dirá si la prevención expresa tiene asidero. Ojalá la mano tendida no reciba un zarpazo.



