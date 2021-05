Mayo 02, 2021 - 06:50 a. m.

2021-05-02

Por:

Francisco José Lloreda Mera

Rabia, angustia y desolación. Eso sentimos los caleños ante los hechos criminales de los últimos días. Hechos que se veían venir y que los encargados de preverlo y prevenirlo no lo hicieron; hechos nutridos por la politiquería y la falta de grandeza de los partidos políticos; hechos que denotan lo perdida que está la sociedad colombiana que privilegia el derecho a la protesta sobre la vida y que castra el ejercicio legítimo de la autoridad.



Rabia, porque se sabía que los vándalos iban a crear caos, que destruirían los buses de transporte masivo e incendiarían las estaciones, saquearían el comercio y bloquearían las principales vías de la ciudad. Es que lo vivimos en 2019. Si inteligencia de la Policía y el Ejército no lo vieron venir, gravísimo. Y si lo vieron, cómo justifican no haber salido antes a la calle. Cali debió estar militarizada y el Esmad desplegado la víspera del paro.



Angustia, por el sentido de indefensión e impotencia ante las hordas de delincuentes y desadaptados, arrasando con todo lo que encontraban a su paso. No en vano muchos caleños, en sus casas, apartamentos y negocios, no tuvieron opción a defenderse como podían. Una ciudad secuestrada ante la mirada impávida de quienes fueron elegidos y tienen la responsabilidad de aplicar la ley y no la aplican. Un estado total de anarquía.



Desolación, porque lacera la confianza en el país, en los gobernantes, las instituciones y los partidos políticos. Se puede estar en desacuerdo con la reforma tributaria, pero no se puede convertir su retiro en punto de honor, pues para su discusión está el Congreso. Y echarle gasolina al fuego incitando a una protesta que por sus antecedentes se sabía se saldría de control en algunas ciudades, en el peor pico de la pandemia, es insensato.



Lo sucedido, además de rabia, angustia y desolación, evidencia lo perdidos que estamos como sociedad. Un país donde prima el derecho a la protesta y no el derecho a la vida, extravió el norte. Este es el primero de 23 derechos fundamentales y no por casualidad. El paro debió hacerse en otra fecha por razones de salud pública y de interés general. Invito a sus promotores a contar los muertos por covid contagiados por las marchas.



Pero no solo están trastocados los derechos, sino el principio de autoridad. Autoridad no es autoritarismo, es entender que una sociedad necesita reglas y que estas se deben cumplir. Tristemente en Colombia, la autoridad es débil y la ley no se aplica o se negocia; en un país serio quien agrede a un policía se pudre en la cárcel. Aquí es al revés: quienes cumplen la ley, los toques de queda, terminan arrinconados, a merced de los criminales.



Esto ocurre en parte por el desenfoque de algunos dirigentes y gobernantes. ¿Cómo se explica que el expresidente Gaviria compare al Ministro de Hacienda con Pablo Escobar y que el alcalde de Cali, en lugar de condenar el vandalismo a la estatua de Belalcázar, diga que eso sucedió porque faltan bustos de indios y negros? ¿Cómo se explica que el Presidente, cuando el país se incendia, centre su programa televisivo, en la vacunación?



Es claro que pese a la rabia, la angustia y la desolación, quienes queremos y aún creemos en Colombia, no podemos quedarnos en los señalamientos mutuos. El enemigo es uno: los vándalos y criminales. Debemos rodear a nuestras Fuerzas Militares y de Policía y trabajar de la mano de nuestros gobernantes, pero lo sucedido es muy delicado y estaba cantado. Autoridad y grandeza de los dirigentes es lo que pedimos en esta época aciaga. Autoridad legítima del Estado, oportuna, firme y sin miedo, que el país se cae a pedazos.



