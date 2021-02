Algo no cuadra

Febrero 07, 2021 - 06:50 a. m. 2021-02-07 Por: Francisco José Lloreda Mera

En reciente encuesta la firma Invamer señala que el 75 por ciento de los colombianos creen que las cosas en Colombia están empeorando. Contadas excepciones, dice que el país se raja en todo. Siempre me han llamado la atención este tipo de mediciones que buscan descifrar el estado de ánimo de las personas con preguntas tan genéricas como “las cosas en Colombia” y si el iniciar los cuestionarios con este tipo de preguntas, sesga las respuestas que le siguen.



Seguramente los expertos en estadística y estudios de opinión dirán que es intencionalmente amplia y ambigua, pues es la manera de pulsar un sentimiento desprevenido y espontáneo. Quizá tengan razón. Esa misma encuesta establece que desde el gobierno de Samper, hace 26 años -con excepción de siete de los ocho años de Uribe y unos meses de Santos- la mayoría de colombianos ha creído que “las cosas” han estado empeorando, es decir, más de 20 años.



Los datos matizan esa percepción. Entre 2000 y 2018 el índice de pobreza extrema pasó de 19,0 a 7,2 porciento y el de pobreza multidimensional de 30,4 a 17,5 por ciento entre 2010 y 2020, y la clase media pasó de 23,2 a 30,9 por ciento entre 2009 y 2017. Por supuesto que en el Pacífico y algunas zonas del Caribe y en muchos centros urbanos, la pobreza es avasallante. Pero, una es la Colombia de hace 26 años y otra la de 2021, con buenos y malos gobiernos.



Similar ocurre con otros indicadores. El acceso a educación media pasó de 62 a 72 por ciento entre 2005 y 2018, y en educación superior del 15,3 a 52,0 por ciento entre 1996 y 2018; en lo que seguimos rajados es en calidad educativa, en especial en la básica y la media. Respecto de la salud, la cobertura pasó de 23,7 a 95,2 por ciento entre 1993 y 2020; aún hay problemas serios de acceso y calidad en algunas regiones, pero es innegable el salto que ha dado el país.



En servicios públicos, la cobertura en electricidad es 97,0 por ciento, en acueducto 86,9 por ciento y en alcantarillado 74,6 por ciento. En gas natural pasamos de una cobertura del 35,3 a una del 64,4 por ciento entre 2003 y 2018. En infraestructura vial, solo en la última década, se pasó de 700 a 2279 kilómetros en doble calzada, y entre 1992 y 2019 el transporte aéreo pasó de 8,0 a 41,2 millones de pasajeros. Datos que reflejan una mejora en calidad de vida.



Podría presentar otras cifras alentadoras, pero ese no es el objetivo. Es más, tenemos mil líos, entre otros en materia de desempleo e inseguridad y una corrupción rampante y asquienta. Y por culpa de la pandemia miles de negocios han quebrado o tienen el agua al cuello, y vamos a desmejorar en pobreza. Quiero es llamar la atención a la manía de ver casi siempre el vaso medio vacío: a pensar que el país siempre está, contadas excepciones, en constante declive.



Y llama la atención que “las cosas estén empeorando” para la inmensa mayoría, pero en los días sin IVA las transacciones superaron los 9 billones de pesos y la construcción y compra-venta de vivienda en todos los estratos esté disparada, con un crecimiento del 26 por ciento; dos ejemplos. Que estemos llevados del diablo y la encuesta de Gallup y el Centro Nacional de Consultoría por enésima vez señale que los colombianos somos los más felices del mundo.



Habla bien de una sociedad que sea exigente y no se satisfaga fácil, y sin duda hay motivos de preocupación sobre hacia donde va el país a corto plazo, en especial en materia política. Pero algo no cuadra, entre percepción y realidad. Los seres humanos somos más emocionales que racionales y tanto el pesimismo como el optimismo son contagiosos y crean percepciones y realidades. Qué sería de Colombia si además de los grandes avances esbozados, tuviésemos una mejor actitud. Va siendo hora de valorar más lo que hemos construido como sociedad.



