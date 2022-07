Julio 08, 2022 - 11:50 p. m.

2022-07-08

Por:

Fernando Cepeda Ulloa

En su presentación del Informe de la Verdad el jesuita Francisco De Roux se formuló (y nos formuló) una serie de preguntas que en esencia transmitían el siguiente mensaje: ¿Cómo pudo ocurrir tanta barbarie en Colombia? ¿Dónde estábamos? Y así fue interpelando a diversas instituciones públicas y de la sociedad civil para preguntarse, ¿cómo no hicieron nada o tan sólo muy poco?, ¿cómo no detuvieron esa ola de criminalidad?, ¿cómo pudimos convivir con ella?



Un estudio muy interesante sería el de averiguar realmente qué pasó o que no pasó. Institución por institución. Se derivarían de allí importantes lecciones en esta y en otras materias. Urgentes.



Es que lo que el distinguido sacerdote jesuita estaba haciendo era un brutal diagnóstico sobre la actitud de los colombianos, en diferentes niveles, ante problemas o sucesos de extraordinaria gravedad. Y esa actitud se puede resumir en un sólo concepto: ¡indiferencia!



Al enmarcar estos cuestionamientos en el tema que tanto he trajinado, el de la oposición, cabe preguntarse si durante estos horribles ciclos de salvaje barbarie existió oposición y cuál fue su papel ante estos temas. Un estudio indispensable. No he revisado todo el informe y no sé si el tema se analizó en diferentes períodos.



El Congreso colombiano tuvo un Ministro de Defensa uniformado de la más alta graduación y me pregunto si promovió debates al respecto, ¿cuántos y de qué calidad y con qué consecuencias? Y, luego, tuvo respetables civiles desde el gobierno de César Gaviria. ¿Y en las Asambleas? ¿Y en los Concejos? El tema tan cercano de su vida cuotidiana, ¿cómo no se tocaba?



La falta de entendimiento sobre el papel de la oposición, su relevancia democrática, su condición de gobierno alternativo, ahí, a la espera.

No creo que Petro esté construyendo un partido presidencial como los que se han instalado en Colombia. Por lo menos, no un gobierno aplanadora. El que supo hacer oposición traicionaría sus credenciales democráticas si así se comportara. Está bien una coalición que otorgue gobernabilidad, pero no una que deforme básicamente la naturaleza de una democracia.



César Gaviria y Juan Manuel Santos contaron con un partido presidencial invencible. Una aplanadora. Ambos pasaron un importante paquete legislativo, en sus primeras legislaturas. Pero Santos ya confrontó una oposición que lo derrotó en la primera vuelta: Óscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático. Y, aunque se salvó en la segunda vuelta, perdió el plebiscito que ratificaba el Acuerdo de Paz y, luego la Presidencia con Iván Duque, candidato de una coalición encabezada por el Centro Democrático. Y ahora Petro, derrotado por Duque en 2018, ganó la Presidencia desde la oposición apoyado por una coalición multicolor y ya gobierna con una supercoalición. Sólo el Centro Democrático se coloca en las barricadas de la oposición.



La alternación gobierno-oposición es de la esencia de la lucha democrática por el poder. El gobierno de Barco respetó esa retórica y realmente a la Unión Patriótica. Así lo reconocieron, y lo propició César Gaviria. Por eso, Petro fue a dar a Bruselas como mecanismo de protección. La esposa de Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica, quien fuera vilmente asesinado, trabajaba en el Ministerio de Gobierno que dirigía César Gaviria. Pero, ¿y las fuerzas oscuras agazapadas que denunció Otto Morales? ¡La Oposición no debe ser agazapada!