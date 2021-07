Julio 23, 2021 - 11:50 p. m.

2021-07-23

Por:

Fernando Cepeda Ulloa

Debería decir La Oposición. Pero no existe entre nosotros. Hay varios grupos que hacen oposición en el Congreso. Y, seguramente, en las Asambleas y Concejos. Es la oposición parlamentaria. Y está la oposición extraparlamentaria que se ejerce en los medios de comunicación, desde las asociaciones gremiales o de otra naturaleza y, bien sabido, desde la calle.



¿Existe una conexión entre las diferentes expresiones de oposición? ¿Se podría decir que también existe desconexión entre estas expresiones y la calle, o entre todas ellas y la realidad? Pues son inexistentes las investigaciones al respecto. Lo evidente es que no hay oposición sino oposiciones, que no logran unificarse o armonizarse o coordinarse. Y, así, se desdibujan ante la opinión pública.



Miremos el escenario del 20 de julio pasado. Ni siquiera para ejercer el derecho de réplica al discurso presidencial pudieron encontrar un camino común. Una gran oportunidad perdida. Era la última ocasión solemne antes de las elecciones de 2022 para proyectarse con una imagen diferente ante la ciudadanía que está buscando por quién votar para el Congreso y para la Presidencia.



Démosle rienda suelta a la imaginación. ¿Qué tal que la réplica hubiera sido hecha solamente por Gustavo Petro? Pues ayer y hoy el tema de conversación habría girado en torno de esa confrontación intelectual y política. Y como que el marco de la contienda por la Presidencia y por el Congreso habría encontrado sus principales lineamientos. Pero la que se supone la figura más promisoria no existió. ¡Es que ni lo nombraron!



¿Y, acaso, hubo conexión entre las manifestaciones tan anunciadas y el contenido de las réplicas? Pues sí, en el contenido retórico de las tres réplicas. ¿Pero se reflejó en los gritos de los manifestantes? ¿La calle y la réplica estaban concatenadas? ¿Se reforzaban mutuamente? ¿Había eco? ¿La ciudadanía sentía que era lo mismo? ¿Los manifestantes se sienten representados por los grupos de oposición en el Congreso, Asambleas y Concejos?



Al parecer, la crisis de representatividad que agobia la Democracia Liberal en el mundo nos está golpeando con fuerza. En los medios, recibió mayor cubrimiento la protesta que las réplicas, lo que muestra el déficit de la oposición parlamentaria. Eso no es bueno.



El fracaso de la elección de Gustavo Bolívar para una segunda vicepresidencia en el Senado es otro ejemplo. Todavía, de lado y lado, hay un aprendizaje pendiente para que la relación gobierno-oposición funcione como corresponde.



La inauguración de la sesión parlamentaria da lugar a un balance de la tarea cumplida por el gobierno. Esta vez repetidamente ovacionada . Lo cual no se refleja en lo que ha sido el cubrimiento de los medios durante esta administración. Otro contraste. ¿Desconexión?



Y es sorprendente que no exista ningún intento, ni siquiera de la oposición en sus diferentes expresiones, por hacer un balance de su gestión, tan importante para el proceso democrático. ¡Qué curioso!

Tampoco se toman el trabajo de hacerla los medios, ni la Academia. La evaluación crítica, equilibrada, objetiva del Gobierno y de la oposición es vital para el buen desempeño de la democracia liberal. En su ausencia, estamos a ciegas. Esta era la última inauguración de este Congreso y la última del presidente Duque antes de la que hará en 2022 cuando ya habrá un nuevo Presidente y un nuevo Congreso. En esta le fue muy bien.

