Menos votantes

Septiembre 03, 2021

2021-09-03

Por:

Fernando Cepeda Ulloa

Sabemos de la crisis de la democracia liberal. En Europa, en las Américas. Los ejemplos sobran. Y ya va para varias décadas. Hay múltiples manifestaciones. Quiero referirme a la más reciente.



El Partido Republicano, en Estados Unidos, viene propiciando modificaciones en las legislaciones estatales relacionadas con el proceso electoral. Ya en la elección presidencial del año pasado el asunto formó parte del debate. Y la cuestión sigue vigente.



Es lo que se denomina ‘supresión del voto’. Se trata de crear limitaciones para dificultar o suprimir el voto de sectores que son favorables al partido Demócrata, inclusive recurriendo a prácticas que considerábamos ya sepultadas.



El Washington Post (1º. de Septiembre) en la primera página anuncia que un proyecto de ley, en esa línea, ya ha sido aprobado en el Estado de Texas (80-41 votos, en la cámara; 18-13, en el Senado) y, en consecuencia, está siendo enviado al respectivo gobernador para su sanción. Ha sido una iniciativa republicana rechazada fuertemente por los demócratas que están en clara minoría.



Algunos contenidos de esta legislación: no se permite la votación durante 24 horas, prohíbe adoptar medidas como enviar formularios no solicitados para votar por correo y otras con implicaciones racistas.



Los demócratas consideran que esto es un asalto a la democracia y buscan, desde ya, que se promueva una legislación federal sobre estas cuestiones. Los republicanos dicen que esta es la manera de evitar el fraude que denunció y sigue proclamando Trump. Y espero que mis distinguidos colegas argumenten que se trata de una manera de afectar lo que se llama la integridad del sistema electoral. No se puede olvidar que el tema electoral es parte fundamental del consenso político y que, por supuesto, debe buscarse este consenso porque de otra manera se debilita la fortaleza que debe ostentar el Sistema Político.



Los demócratas, además, buscarán que recursos legales les den la oportunidad a los tribunales de enderezar la situación. Es que lo propio está ocurriendo en 17 Estados de la Unión. No es solamente el aborto.



Es un tema central que debemos seguir con atención. Nada debe ser más creíble, nada debe generar más confianza que el sistema electoral. Ya veremos qué pasa al respecto en la Convención Constitucional chilena.

Fue admirable lo que ocurrió en la Constituyente del 91 en Colombia que basada en un consenso transformó radicalmente el sistema electoral. Quizás la transformación política más significativa en el marco de la idea de la democracia participativa que el presidente Barco promovió y César Gaviria contribuyó magistralmente a consolidar.

Fueron varias instituciones claves. Infortunadamente el Consejo Nacional Electoral no ha estado a la altura de esta revolución electoral y sucesivas reformas han enredado el proceso. Ello ha afectado mucho el papel de los partidos políticos hoy en decadencia asombrosa. ¡Los principales protagonistas de la vida política!



La última encuesta de Invamer revela una situación sorprendente. Juan Manuel Galán (sin partido cuando se aplicó la encuesta) encabeza la favorabilidad entre los políticos y Petro (todavía sin partido) disminuye el porcentaje de favorabilidad negativa. Y veremos qué pasará ahora cuando ya Galán tiene partido y Petro obtenga una decisión similar.



La vigilancia sobre la integridad de nuestro sistema electoral es indispensable para evitar que fallas den lugar a correctivos que pueden replicar lo que está ocurriendo, deplorablemente, en la principal democracia.

