Gorbachov

No veo cómo pueden olvidarse las gestiones de la Primer Ministra Británica para que el presidente Reagan diera credibilidad a los discursos y actitudes de Gorbachov. La señora Thatcher, tan anticomunista como Reagan, buscaba una manera de convivir con la Unión Soviética “ya que vivíamos en el mismo planeta”.



Henry Kissinger cuenta en su último libro que la señora Thatcher se ingenió una invitación a Gorbachov para que este fuera a Londres como uno de los jóvenes miembros del Politburo y, entonces, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la legislatura soviética. Era la oportunidad para conocerlo. Fue en diciembre de 1984. En el almuerzo tuvieron interesante conversación que Kissinger considera fue una de las que tuvo mayores consecuencias. Entre nosotros se habría criticado la invitación y los gestos correspondientes. No siempre apreciamos la importancia de este tipo de encuentros.



Así comenzó a forjarse buen entendimiento entre Thatcher y Gorbachov. Ella llegó a penetrar la personalidad de Gorbachov. Y en un comentario que se volvió famoso, así lo recuerda Kissinger, ella dijo: “Me gusta Gorbachov. Podemos trabajar juntos”. Y en el mismo relato Kissinger cuenta que, más adelante, en Camp David, en un encuentro con Reagan, la señora Thatcher al mismo tiempo que reconocía que “mientras más encantador el adversario, mucho más peligroso”, logró que Reagan concluyera que: “Ella me dijo que creía que había oportunidad para una gran apertura. Por supuesto, ella demostró estar exactamente en lo correcto”.



Podría abundar en testimonios semejantes que reposan en memorias y crónicas. Todo ello para reafirmar que fue la lúcida percepción de la señora Thatcher la que permitió crear confianza clave en Occidente que facilitó que el final de la Guerra Fría hubiera ocurrido (1989-91) sin mayores contratiempos. Se entiende el resentimiento contra Gorbachov en sectores de la opinión en su patria, en China, Cuba y otros países y sectores. Apenas justo reconocer que el nuevo orden mundial que trajo la gestión política de Gorbachov genere la más grande admiración en Occidente, y que más de tres décadas después su fallecimiento nos conmueva y reavive nuestra admiración. Además, se requería mucho, muchísimo coraje y capacidad visionaria para promover y culminar semejante proceso político de cambio.



Por un azar de la vida, nos encontrábamos en la residencia del secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, en los últimos días de su mandato (diciembre/ 1991), los cuatro embajadores que constituíamos el llamado Grupo de los Cuatro Amigos, que por decisión de nuestros gobiernos, del Secretario General y del Gobierno de El Salvador, contribuíamos al buen éxito del proceso de paz de ese país, ya a punto de culminar. Sonó el timbre. No había asistentes. Pérez de Cuéllar pidió permiso para ausentarse. Abrió la puerta, pronto regresó y compartió con nosotros una carta que el Embajador de la Unión Soviética había venido a entregarle. El texto notificaba la disolución de la Urss y anunciaba la creación de la Confederación de Estados Independientes.



Desafortunadamente, no había manera de obtener copia de este documento histórico, ni siquiera, de fotografiarlo. Claro hice, como correspondía a un académico, una pregunta que sonaba imprudente y que se quedó sin respuesta, pero que generó una perplejidad amable y algunas sonrisas.



Gorbachov, Thatcher, Reagan, tres actores claves en la creación de un mundo menos amenazado por una grave conflagración.