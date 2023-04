Marzo 31, 2023 - 11:50 p. m.

2023-03-31

Por:

Fernando Cepeda Ulloa

Lo tengo bien sabido. No es fácil recoger el contenido de un libro en 550 palabras. Es casi un despropósito, pero con frecuencia lo hago porque critico mucho que no haya manera de conocer los libros que se están publicando en Colombia y, sobra decir, en América Latina.



Recientemente me enteré que en un libro publicado por la editorial de la Universidad del Rosario, hace varios años, sobre Alfonso López Michelsen se había incluido un capítulo mío. Se trataba de una conferencia que dicté allá en el aula máxima con ocasión del centenario de su nacimiento. Que hubieran pasado años sin que tuviera noticia de esta publicación es asombroso. Pero así es el tema bibliográfico entre nosotros.



Debo presentar varios complementos a la reseña que publiqué hace una semana sobre el libro de Alfonso Cuéllar. Omití una referencia más que indispensable -sobra decir apenas justa- a Guillermo Fernández de Soto, canciller durante el gobierno de Andrés Pastrana. No hay cómo ignorar su papel con respecto a las gestiones muy elogiadas del presidente Pastrana en este libro. Y las de Luis Alberto Moreno, su embajador.

Cuéllar utiliza en varias ocasiones el libro de Guillermo Fernández de Soto ‘La Ilusión Posible: un testimonio sobre la política exterior colombiana’. Lo mismo se puede decir con respecto a su gestión frente al Plan Colombia. Es una fuente única para comprender bien este período especialmente en lo referente a las relaciones con los Estados Unidos.



Debo aprovechar que estoy complementando esa columna para decir que Silvia Dangond Gibsone desempeñó un papel clave y muy eficiente en la elaboración del libro promovido por el embajador Juan Carlos Pinzón.



Y sigo complementando. El profesor Stephen Randall no solamente es el biógrafo de López Michelsen, sino que ha publicado estudios muy cuidadosos sobre el tema que estoy tratando: ‘Frente a la estrella polar, Colombia y Estados Unidos desde 1974’ (Editorial Taurus) y, también, ‘Aliados y Distantes’, sobre las relaciones entre Colombia y Estados Unidos desde el Siglo XVIII hasta los ochentas. Hay mucho material valioso en las tesis de grado que se elaboran durante años en las universidades americanas. Alguna vez el Banco de la República promovió la traducción de algunas. Ahora se diría que eso para qué, que es mejor acudir a Google o la Inteligencia Artificial porque ellas pueden hacer la tarea de traducir. Por ejemplo, en estos días recibí la tesis doctoral de James W. Park: ‘Rafael Núñez y el Regionalismo político en Colombia 1873-1886', traducida por Haroldo Calvo Stevenson, editada por la Universidad del Norte.



Es una investigación que tomó muchos años de lecturas y consultas de libros, periódicos, archivos, correspondencias privadas y, quién lo creyera, hasta documentos que se conservan en la biblioteca del Seminario Mayor, en Bogotá. Se terminó en 1985 y casi cuatro décadas después se publica en Colombia. Un tema central de nuestra política en el Siglo XIX. Excelente que la Universidad del Norte haya tomado la decisión de ordenar la traducción y de publicarla. Pero estos riquísimos trabajos debieran ser publicados inmediatamente. El de Park comenzó a elaborarse a comienzos de los años setentas. Adolfo Meisel, historiador y economista, rector de la Universidad del Norte sabe apreciar el enorme esfuerzo intelectual que implica elaborar un trabajo como éste. Y así hay decenas.