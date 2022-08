Agosto 19, 2022 - 11:50 p. m.

2022-08-19

Por:

Fernando Cepeda Ulloa

Aspecto fundamental del funcionamiento político. De gran vigencia en la medida en que los sistemas multipartidistas van imponiéndose en casi todos los países del mundo el tema de cómo es el comportamiento de las coaliciones se torna fundamental.



Uno de los autores más conocidos sobre este asunto lo define en forma muy sencilla: “Actores que conscientemente coordinan su comportamiento para ponerse de acuerdo sobre algunos propósitos”. Se trata de construir un mecanismo que permita gobernabilidad democrática, o sea cómo lograr tomar decisiones que afectan el bienestar público.



No siempre se trata de afinidades ideológicas; casi siempre lo que cuenta es la ‘utilidad’, concepto que describe los beneficios para la sociedad y las ‘ganancias’ para quienes integran la coalición. Que no siempre es permanente. De ahí mi desacuerdo con el Estatuto de Oposición cuando establece períodos rígidos para los partidos que se declaran de la coalición de Gobierno, independientes o de oposición.



Ese tipo de camisas de fuerza, que abundan en la vida política colombiana infortunadamente, desnaturalizan el quehacer propio del comportamiento político. Es muy importante conocer cuáles son las circunstancias que aconsejan la formación de una coalición de Gobierno o de una preelectoral y, luego, las que llevan a su ruptura o mayor fortalecimiento.



Tema muy pertinente en la actual situación política colombiana porque no solamente hubo una coalición preelectoral que resultó victoriosa y con respecto a la cual sabemos muy poco, sino porque antes de la victoria del así denominado Pacto Histórico, se constituyó una forma de Unión Nacional que no solamente ha sorprendido, sino que tiene características muy particulares que despertarían el interés de los teóricos de esta forma de gobierno.



¿Cómo ha sido el tratamiento de los actores de esta coalición de gobierno? ¿Qué tan justa ha sido la distribución de beneficios entre los participantes? ¿Qué tan equitativa? ¿Qué tanta en la formulación de políticas públicas que se han hecho, algunas ya introducidas en el Congreso? Es que el funcionamiento interno de la coalición de gobierno nos puede indicar mucho sobre lo que podría ser su durabilidad eficacia.



Intenté un breve análisis, muy superficial, de lo que fue la Mesa de Unidad Nacional que sirvió de marco institucional a la administración de Santos. Y me forjé la ilusión de que alguien, desde adentro, escribiría un texto serio y fundamentado sobre la materia. Infortunadamente no ha sido así. No ayuda este vacío de información respecto al funcionamiento de las coaliciones entre nosotros.



En nuestra historia hemos oscilado entre hegemonías partidistas y coaliciones. La más nombrada es el Frente Nacional que el presidente Virgilio Barco replanteó, en virtud de la actitud conservadora de permitir un gobierno que no fuera de responsabilidad compartida: el esquema Gobierno- Partidos de Oposición (partidos en plural porque tanto el conservatismo como la recientemente creada Unión Patriótica estaban en la oposición).



Desde la Constitución de 1991, y antes para su elaboración, hemos tenido un gobierno de coalición. Pero sabemos muy poco sobre su funcionamiento interno.



Ojalá, en esta ocasión alguien desde el interior del gobierno llevara una bitácora que ayudara a los analistas a deducir lecciones para mejorar el tema de gobierno, que ya es el ordinario en la vida política colombiana. Es que el multipartidismo, con partidos bastante débiles, obliga la salida política de una coalición para asegurar la gobernabilidad democrática.