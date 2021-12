Diciembre 26, 2021 - 06:25 a. m.

2021-12-26

Por:

Fernando Cepeda Ulloa

El nuevo Presidente de Chile es una personalidad excepcional. No se parece a nadie en Colombia.



Elegido presidente a los 35 años. Sin estatura presidencial pero muy seguro en su desempeño político. Sin pretensiones intelectuales. Con una trayectoria burocrática inexistente. Sí, estuvo en el Congreso.



Fue un líder estudiantil y participó en las protestas que derivaron en este complejo proceso electoral que todavía no termina: elección de miembros de la Convención Constitucional; elección de miembros del Congreso; 1ª vuelta presidencial; 2ª vuelta presidencial y, finalmente, un referéndum que deberá adoptar o rechazar la nueva Constitución que apenas comienza a elaborarse.



Interconectaron el cambio fundamental de la Constitución -un nuevo consenso político-, con el cambio rutinario de gobernantes, Legislativo y Ejecutivo. En mi perspectiva la gran pregunta es si Boric buscará armonizar sus programas de gobierno con los postulados de la nueva Constitución. Boric y la nueva Carta son producto del mismo proceso político. Eso sería lógico. O ¿preferirá alinearse con el Congreso recientemente elegido?



La designación del gabinete ministerial y de otros funcionarios significativos nos dará algunas señales importantes. Me sorprende que el papel de la Convención Constitucional no se incluya en diferentes análisis que he leído sobre lo que puede pasar en Chile. La incertidumbre, claro está, es mucho mayor cuando el futuro gobierno se vislumbra en esta compleja perspectiva.



Hasta ahora las formalidades de la vida democrática se han preservado escrupulosamente. Muy bien. Es que no conviene despreciar los ritos.



El nuevo Presidente se posesiona dos días antes de las elecciones del 13 de marzo en Colombia que ya muchos ven como una primera vuelta. Por fin, sabremos quiénes serán los candidatos presidenciales. Entonces sí, que las encuestas pregunten por la intención de voto.



Su discurso de posesión, la constitución de su gabinete, su comportamiento de ahora hasta el 11 de marzo, ¿tendrá impacto el 13 de marzo? Por ahora, los precandidatos buscan apropiarse este tipo de victoria electoral. Y eso no es creíble.



Chile y Colombia son muy diferentes pese a lo bien que nos llevamos como países o en el trato personal. No sobra recordar que en Colombia no ha existido un Allende, ni un Pinochet, ni un modelo económico que se presente como ejemplo mundial. Ni la Concertación se pareció al Frente Nacional.



Ellos son muy ideologizados. Nosotros no tanto. Y ni guerrillas, ni carteles de la droga han tenido allá la vigencia terrible que han tenido aquí. Así en otras dimensiones. Ninguno de los aspirantes a la Presidencia es como Boric. Y ninguno se parece a su competidor, el señor Kast. Debemos estar atentos a las lecciones si es que estamos conscientes de las diferencias tan notorias.



El itinerario y la duración del proceso chileno de transformación que ya comenzó, va a tomar un tiempo largo. Clave, como ya se dijo, la nueva Constitución. Se introducirán nuevas instituciones, por ejemplo, para propiciar la participación popular y superar la calle como el escenario para que la ciudadanía influya en los procesos decisorios.



Inescapable una Corte Constitucional que le de vida a la nueva Carta y ello supone superar las limitaciones del tribunal existente. Y así de otras agencias.



Cabe preguntarse qué habría ocurrido si triunfa Kast. Seguramente un fuerte desencuentro con la Convención Constitucional con implicaciones impredecibles para el referéndum que debe aprobarla.

Largo y difícil itinerario.

