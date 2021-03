Historia de dos ciudades

Marzo 21, 2021 - 06:25 a. m. 2021-03-21 Por: Esteban Piedrahíta

Los caleños, en especial los más pudientes y mayores, tienen la manía de ser hipercríticos con su ciudad (aunque, desde luego, no se les pasa por la cabeza irse de aquí). Habiendo múltiples razones para ser críticos con Cali -mejor, con nosotros mismos-, lo que hay de fondo en la actitud de este grupo, me parece, es una profunda e irresuelta nostalgia (guayabo, decimos aquí), por la Cali de mediados del Siglo XX, en la que vivieron su privilegiada juventud, y la cual sí, en efecto, era en ese momento la ciudad más dinámica y atractiva del país.



Esa ‘saudade’ ignora, por ejemplo, que aquella Cali (con todas sus virtudes), era mucho más pobre y mucho menos incluyente y democrática que la de hoy (con todos sus defectos). Y se antoja más propia de ciudades que ya pasaron ‘su edad de folletín’, que de la que es, con diferencia, la tercera ciudad de un país pujante. En la linda Popayán (ciudad a la que Cali desplazó en el ámbito regional) y la irrepetible Cartagena (que padeció el mismo destino a manos de Barranquilla), las élites sufren de síndromes similares, aunque ambas se reinventan en torno a su imponente legado histórico.



Esa nostalgia, cuando en vez de iluminar el camino, acompleja, se convierte en elemento inmovilizador. Solo las ciudades que miran al futuro progresan. Barranquilla es prueba de ello. “Una ciudad sin historia”, en palabras de García Márquez, fue la última de las grandes urbes colombianas en ser fundada. Tras la independencia y con el ocaso de Cartagena, Barranquilla vivió un gran auge como puerto y ciudad comercial en la segunda mitad del Siglo XIX, atrayendo migrantes nacionales y extranjeros, y alcanzando, hacia 1900, el tercer lugar entre las ciudades más pobladas de Colombia -luego de Bogotá y Medellín.



Paradójicamente, la inauguración del Ferrocarril del Pacífico en 1915 y el desplazamiento del comercio internacional del café al puerto de Buenaventura marcaron el declive relativo de Barranquilla a partir de los años 30. De exportar menos del 5% del café colombiano en 1918, Buenaventura pasó a despachar más del 80% en 1960; y Cali -que aunque fundada en 1536 nunca había pasado de ser un pueblo grande- rebasó a Barranquilla como tercera ciudad del país en 1950. El arribo de multinacionales industriales norteamericanas y europeas a partir de los 40 fue trascendental en el salto que dio la ciudad. De hecho, Johnson & Johnson, trasladó su sede de Barranquilla a Cali en 1968 y Colgate de Cartagena a Cali en 1952.



Luego de múltiples décadas de estancamiento relativo y desgobierno (particularmente en los 90 y principios de este siglo), Barranquilla ha resurgido con fuerza en los últimos 13 años, como una ciudad abierta, internacional, con una agenda de obras públicas ambiciosa y un presupuesto por habitante mucho mayor al de Cali e incluso superior a los de Bogotá y Medellín, ciudades más ricas y que reciben copiosos dividendos del GEB y de EPM. Bien gestionado, este impulso de la inversión pública, apalancada en impuestos más altos, mayor endeudamiento y mejor gestión ante el gobierno nacional, es digno de imitar.



Con todo y su menor dinámica en los últimos años, Cali sigue teniendo una escala muy superior a la de Barranquilla. Según los últimos datos del Dane, su PIB es un 58% mayor; y si se incluyen los 4 municipios contiguos, la brecha se amplía al 71%. Las tasas de crecimiento poblacional de las ciudades ya no son las de antes, y el PIB del Atlántico viene creciendo marginalmente más que el del Valle -3,4% vs 3% promedio anual en 2008-2019. Si esa tendencia se mantuviera -supuesto bastante fuerte- la economía barranquillera tardaría casi 120 años en alcanzar a la caleña. Enfoquémonos en aprender de los éxitos de otras ciudades y en recuperar lo mejor de nuestro pasado; no en vivir aferrados a él.

