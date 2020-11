El traje del emperador

Noviembre 01, 2020 - 06:25 a. m. 2020-11-01 Por: Esteban Piedrahíta

A contados días de las elecciones en Estados Unidos vale la pena examinar la aseveración del presidente Trump en el sentido de haber “creado la mejor economía de la historia del mundo”, pues es sobre esa noción que con frecuencia reposa la defensa de su gestión de gobierno, indefensible en tantos ámbitos. Es cierto que, hasta la llegada de la pandemia, la economía norteamericana mostraba una buena dinámica, y registraba, en algunos indicadores, niveles históricamente notables.

Pero basta con un poco de análisis -sin necesidad de salirse de la historia reciente de los EE.UU.-, para poner en su debido lugar esa hiperbólica afirmación.



Lo primero que habría que cuestionar es el uso del verbo “crear” en la aserción de Trump. Los 37 meses iniciales de su administración coincidieron con el final de la expansión más larga de la economía norteamericana desde la posguerra. Pero este período de crecimiento -que siguió a la ‘Gran Recesión’ de 2008- había arrancado en junio de 2009. Además, no fue un rebote particularmente vigoroso. En sus 128 meses de duración promedió un crecimiento anual del PIB del 2,3% y, del empleo, del 1,1%.



Para no ir muy lejos, en la expansión de 120 meses entre marzo de 1991 e igual mes de 2001 -que le tocó mayoritariamente a Bill Clinton-, el promedio de crecimiento anual del PIB fue del 3,3%; y del empleo, del 2%. Y no hay evidencia de un cambio de tendencia significativo entre los últimos 3 años de Obama y los primeros 3 años de Trump. En 2014-2016, el crecimiento de la economía promedió un 2,3%; en 2017-2019, un 2,5%. Y el número de personas empleadas acumuló un aumento del 5,8% en 2014-2016, contra un 4,5% en 2017-2019.



Es verdad que la tasa de desempleo en febrero de 2020 (3,5%) fue la más baja observada desde mayo de 1969. Sin embargo, como lo evidencian los párrafos anteriores, este registro es en grandísima medida la continuación lógica de una tendencia ‘heredada’. Y cuando se revisa la tasa de ocupación (el porcentaje de personas en edad de trabajar que están efectivamente empleadas) se pone en peor perspectiva el bajo desempleo. El porcentaje de norteamericanos ocupados en febrero de 2020 era del 61,1%, cifra bastante inferior a la registrada en los dos picos anteriores, 63,3% en febrero de 2007 y 64,7% en abril de 2000.



La pandemia dio al traste con el avance -sostenido, pero no particularmente rápido- de estos indicadores. A pesar de la recuperación en el tercer trimestre de este año, la economía acumula una contracción de un 3,5% frente a fines de 2019, y el número de personas con empleo se ha reducido en 10,7 millones.



Muchos sostienen que de no haber sido por la pandemia y la crisis económica que desencadenó, Trump tendría la reelección asegurada.

Pero lo cierto es que ésta parece haber tenido poco impacto sobre su imagen. El registro de favorabilidad de Trump en sus 45 meses de gobierno ha sido consistentemente bajo para estándares de los presidentes de su país, típicamente fluctuando entre el 41% y el 43%. En los últimos 8 meses, su intención de voto según los promedios de encuestas, nunca ha superado el 45,5%, con un registro del 43,3% al 31 de octubre.



Su gran problema es que Biden, a diferencia de Hillary Clinton, que marcaba en torno al 45%, no ha estado nunca por debajo del 47,5% desde principios de marzo, lleva casi 5 meses marcando por encima del 50% y ayer registraba una intención de voto del 52%. Adicionalmente, en los siete Estados donde la diferencia (en cualquier sentido) entre los dos candidatos es menor al 5%, Biden lidera en 4; y aún si perdiera los siete, todavía debería ganar. Trump está obligado a ganarlos todos y, aún así, probablemente pierde.



