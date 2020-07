¿Cómo doblar la curva?

Julio 12, 2020 - 06:25 a. m. 2020-07-12 Por: Esteban Piedrahíta

En los últimos meses, Colombia logró aplanar la curva de contagios del Covid-19 en casi todo su territorio. Este concepto se refiere a limitar la velocidad de contagio, con el objetivo de comprar tiempo para el alistamiento del sistema de salud y la implementación de mejores estrategias de cuidado preventivo y curativo. Haber aplanado la curva, a través del distanciamiento social y métodos profilácticos como el uso de tapabocas, le ha evitado al país sufrir tragedias de las dimensiones de las vividas en muchos otros países del continente y el mundo. Sin embargo, el virus se sigue esparciendo; y con él, tristemente, las muertes.



La pregunta ahora es si más allá de aplanar la curva podemos llevarla al colapso, a una fuerte reducción en los contagios y los decesos, sin que medie una cuarentena indefinida que estrangule la economía. A pesar de que aún no hay una vacuna o un tratamiento eficaz, muchos países parecen haberlo logrado, al menos provisionalmente. Algunos, como Bélgica, Italia, y España, o la provincia de Guayas en Ecuador (y nuestro departamento del Amazonas), lo hicieron después de sufrir terribles picos de muertes. Aunque no se puede afirmar con certeza que ya estén ‘del otro lado’, la caída brusca de contagios pareciera ser el resultado natural de haber tenido un episodio de difusión exponencial del virus y de haber conseguido alguna medida de ‘inmunidad de rebaño’ aparte de seguir aplicando medidas de distanciamiento social y prevención.



Otros, sin embargo, lo han logrado evitando altos niveles de mortalidad. En esta lista hay unos con mortandad ‘moderada’ (cercana a la que acumula a la fecha Colombia), como Alemania, Dinamarca y Austria. Aunque tuvieron menor éxito aplanando la curva que Colombia, lograron picos tempranos y no tan pronunciados, aprovechando las lecciones que dejó la epidemia al sur de sus fronteras. Una diferencia marcada con Colombia es que han logrado hacer muchas más pruebas, permitiéndoles aislar a las personas contagiadas, evaluar a sus contactos y ubicar ‘rebrotes’ con mucha mayor efectividad. (Los que lo han conseguido ‘doblar’ la curva con bajos niveles de mortalidad tienden a ser islas (ej. Taiwán, Japón, Nueva Zelanda, Australia, Islandia) o a tener sistemas de gobierno autoritario (ej. China, Vietnam) o ambos (ej. Cuba)).



Un caso que pareciera ilustrativo (aunque preocupante) para Colombia, es el de Perú. Este país aplicó una cuarentena más estricta y más temprana que la nuestra (aunque, obviamente, de imperfecto cumplimiento). Con niveles similares de pruebas a los de Colombia, Perú llegó a un pico de casos nuevos diarios a fines de mayo, en niveles que, ponderados por población, son el doble de los de Colombia actualmente. Y alcanzó un pico de muertes en torno a las 200 diarias a mediados de junio. Aunque los casos activos llevan un mes en caída, las muertes diarias se mantienen en un nivel muy parecido al del pico.



Para tratar de evitar un destino como el del Perú, que podría llevarnos a un escenario de unas 300 muertes por día por un período de tiempo de alrededor de un mes, el gobierno está confiando en la estrategia Prass (Pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible). Colombia pasó de hacer 600 pruebas diarias en marzo a más de 20.000 por día esta semana. El esfuerzo en este frente se debe redoblar, así se podrían hacer cuarentenas más cirúrgicas y costo-efectivas, ojalá a nivel de hogares o manzanas. La evolución de las cifras indica que las próximas semanas resultarán decisorias para el desenlace final de la pandemia en el país.



Sigue en Twitter @estebanpie