¿Casa por cárcel para asesinos?

Noviembre 07, 2021 - 06:40 a. m.

2021-11-07

Por:

Ernesto De Lima

Resulta verdaderamente insólito observar que algunos de nuestros jueces son demasiado compasivos con los asesinos de cualquier número de personas, aunque hayan confesado ser responsables de esos delitos.



Es el caso del empresario barranquillero que estando embriagado asesinó a su esposa hace algunos años y luego de estar tras las rejas por corto tiempo sus abogados defensores le solicitaron al Juez que le diera casa por cárcel, argumentado problemas de salud del confeso criminal.

El señor reside plácidamente en un lujoso apartamento en el mejor sector residencial de esa pujante ciudad y según la Fiscalía que apeló esa decisión, los tales problemas de salud que fueron alegados por sus abogados, son inexistentes.



Por eso es que en Colombia los malandros que cada año atracan y asesinan a múltiples ciudadanos por robarles sus celulares u otras pertenencias, no le temen a las sanciones que les puedan imponer esos laxos jueces. Tristemente, muchos de esos crímenes quedan impunes, la gran mayoría de esos asesinos y delincuentes nunca son capturados y si lo son, las penas que les imponen son casi siempre muy leves para el daño causado a las familias de sus víctimas.



Y el resto de la ciudadanía vive atemorizada ante los numerosos atracos de los que son víctimas sus seres queridos. Pero tal vez lo más insólito es que por el hecho de haber cumplido el 60% de las condenas que les son impuestas y han tenido buen comportamiento les el derecho a solicitar el beneficio de casa por cárcel.



Esto casi ocurre en el caso del tenebroso criminal Luis Alfredo Garavito, pues el director de la Cárcel de Valledupar en donde está recluido debió informar al Juzgado Primero de Ejecución de Penas de esa ciudad que el acusado había cumplido con ese hito, lo que teóricamente le daría el citado beneficio. Afortunadamente ese Juzgado negó la posibilidad de concederlo, recordando que ese recluso había violado y asesinado a 172 niños en Colombia, Ecuador y Venezuela.



Lo increíble es que los Congresistas que aprobaron la Ley que estableció esos beneficios para los reclusos que hayan cumplido las 3/5 partes de sus condenas y paguen las multas que les fueron impuestas, no se les hubiera ocurrido excluir a los criminales de lesa humanidad o a sádicos como el citado. Según los jueces que otorgan ese tipo de beneficios, gran parte de la culpa la tienen los Gobiernos de los últimos 30 años, pues en ese período no se han construido el suficiente número de cárceles para albergar a los criminales que han surgido a raíz del negocio del narcotráfico, el principal responsable de la mayoría de los crímenes que se cometen en nuestro país.



Esa debería ser una tarea prioritaria para el próximo Gobierno. Me atrevo a aseverar lo anterior porque en mi concepto el buen funcionamiento de la Justicia es una de las principales columnas de la democracia. Si no funciona como corresponde, la justicia seguirá ausente y como está ocurriendo con frecuencia creciente en nuestro país, muchas personas optan por ejercer justicia por sus propias manos, lo cual es más que grave.



Ojalá en esta oportunidad los congresistas que sean elegidos en marzo próximo se comprometan a analizar con total responsabilidad la reforma estructural a nuestro Sistema de Justicia que tanto requiere Colombia para lograr la paz y la convivencia.

