División e indignación

Mayo 20, 2021 - 09:36 a. m.

2021-05-20

Por:

Edwin Maldonado

A lo largo de nuestra historia como país, entre tantas vicisitudes siempre ha habido dos constantes: vivimos en una indignación permanente y vivimos divididos.



En general estos conflictos y esta indignación encierran nuestra idiosincrasia, y explican mucho de nuestro comportamiento, como nos quejamos de todo pero no actuamos y cuando lo hacemos, lo hacemos queriendo imponer nuestra visión, prima la polarización y se acostumbra a encasillar a lo diferente como un todo, sin lugar a matices.



Nunca nos han faltado razones para estar indignados, pues a pesar de haber mejorado en muchos aspectos, todavía es alta la pobreza y la desigualdad, son muchos los problemas estructurales que arrastramos. Hemos vivido una serie de enfrentamientos civiles y hasta triviales; entre bolivarianos y santanderistas, artesanos y librecambistas, federalistas y centralistas, conservadores y liberales. Recientemente lo vivimos entre los que apoyaban el Si o el No en el proceso de paz.



Como no hemos superado muchas cicatrices que nos han dejado los conflictos ni los problemas estructurales, seguimos peleando e indignados por lo mismo. En un contexto de Covid-19, del que no hemos salido, se hicieron más visibles y se acrecentaron estos problemas sociales y pareciera que los llamados a resolverlos no lo hacen o no lo hacen bien.



Esto se convirtió en un caldo de cultivo ideal y solo faltaba una razón que uniera a la mayoría para que se generara un estallido social, el pueblo tratando de hacer lo que no hacen sus dirigentes. Pero seguimos repitiendo lo mismo, este paro nacional es una muestra de esto y a pesar que al principio, cuando surgió por la indignación de la reforma tributaria, se veía un apoyo mayoritario indiscutible, poco a poco este se ha ido perdiendo y luego más de 20 días solo hemos avivado nuestra división.



Solo es necesario hablar con un amigo o ver redes sociales para darnos cuenta que continuamos divididos. Si seguimos así como vamos, peleando entre nosotros, sea cual sea el resultado de este paro, van a quedar muchas heridas entre los que se han visto afectados y continuaremos repitiendo el mismo ciclo.



Colombia precisa de transformaciones que permitan que el crecimiento se refleje en mayor equidad y en mayor acceso a oportunidades. Pero estos cambios no se hacen de la noche a la mañana y menos de manera obligada, pasando por encima de los derechos de los demás.