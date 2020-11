Tras nuevos estilos gerenciales

Noviembre 13, 2020 - 11:45 p. m. 2020-11-13 Por: Eduardo José Victoria Ruiz

No soy de los que sienten temor por una tendencia izquierdista en el presidente electo de los Estados Unidos. Estoy seguro que gran parte de la votación de Biden fue la reacción colectiva frente al estilo de liderazgo de Trump. El mundo y más aún con la pandemia, busca liderazgos más humanos, incluyentes, solidarios y compasivos. La tendencia será más marcada cada día. No se trata de la búsqueda de émulos de Gandhi al frente de los Estados, pero sí liderazgos integrales como el de Angela Merkel, con la visión de estadista pero con valores humanísticos claros.



La gente y especialmente el electorado joven, votará muy duro contra los programas de gobierno cimentados en represión, el racismo, el menosprecio a las minorías y el desequilibrio social. Se comprenderá la fuerza solo como una alternativa ulterior pero después de procesos de diálogo y concertación fallidos ante pretensiones ilógicas. Se debe tener en cuenta que la pandemia y la virtualidad han fortalecido al ciudadano común que se expresa de tú a tú desde su celular, dejando mensajes que pueden tener la misma viralidad o impacto que los tweets de los famosos. Y esta expectativa de nuevos liderazgos no es solo en el sector público.



La pandemia ha puesto en el paredón los modelos tradicionales de gerencia, para exaltar solo a los resilientes, creativos, fuertes espiritualmente y especialmente, a aquellos que han acompañado a sus grupos en estas épocas adversas con solidaridad y entusiasmo. Qué maravilloso reto tenemos para seleccionar y formar los líderes de nuestras empresas estatales o privadas respondiendo a este clamor.



Gabriel Prado: Profundo pesar nos causa la muerte de Gabriel. Cálido,

divertido, magnífico profesor de seguridad social y amigo especial. Cada vez que alguien en su presencia ‘rajaba’ de otro, Gabriel simplemente anotaba “¡Ríete esa persona como habla de bien de ti!”. Ese era su talante. Nuestra solidaridad con su hija María del Pilar, con sus hermanos Mario Fernando, Margarita y Francisco. De manera muy especial a Inés Borrero, su pareja en los últimos 18 años, quien le agregó alegría e inmejorable compañía.



Exposer: La programación virtual de Exposer este año está excelente como siempre. Alimento para el espíritu. Gratuita y rica en expositores y temas que caerán bien en estas épocas que tanto lo requieren. Gracias Coomeva e Isabel Cristina Rincón por su perseverancia en este noble propósito.