Regionalismo electoral

Febrero 11, 2022 - 11:45 p. m.

2022-02-11

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Para el Valle del Cauca, esta será una de las elecciones más aburridoras en su proceso, pero más complicadas en su desenlace. La atomización de los partidos tradicionales trajo un costurero de retazos, en los cuales el elector está confundido y a punto de ahogarse en medio de la mediocridad. Los grandes líderes vallecaucanos con injerencia nacional perdieron su rol protagónico y quienes dirigen las canoas, ya no los grandes barcos ideológicos, son marineros rasos que les reportan a los corsarios que dirigen las flotas de piratería que abundan en nuestra democracia.



La pléyade de candidatos está integrada por paisas, costeños, bogotanos o santandereanos. Es cierto que hace siglos no damos un presidente, pero hasta hace pocas décadas, personajes como Carlos Holguín, Rodrigo Lloreda o Gustavo Balcázar estaban en el partidor como opciones respetables para la Presidencia, así fuera en medio de la frialdad regional pues nuestro fervor se limita a la salsa o a los eventos deportivos, especialmente el fútbol, pero no hemos logrado trasladar ese entusiasmo febril a la búsqueda del poder para un vallecaucano.



Por eso el liderazgo político nacional queda en manos extrañas y gran parte de la representatividad política regional en personajes con intereses turbios o carentes de la formación adecuada para hablar duro en Bogotá.



A ese lánguido panorama, agreguemos que el cambio de legislación que hizo que la circunscripción de los senadores fuera nacional y no regional, permitió que el Valle del Cauca se convirtiera en un acuario donde los aspirantes al Senado de todas partes, vienen a pescar aspirantes vallecaucanos a la Cámara para hacer llave con estos.



¿Cómo no caemos en cuenta que votar por senadores foráneos es ceder las armas que nos permitirían luchar por los grandes proyectos del Valle y por una mejor participación en el presupuesto nacional? No me imagino a los gremios de la región buscando o citando a un senador tolimense para que saque adelante un proyecto vallecaucano, dado que aquí le generamos importante votación.



Esos tipos se olvidarán de nosotros la misma noche de su elección y solo nos volverán a mirar dentro de cuatro años, cuando reviva el carnaval de la estupidez regional, que es en lo que se están convirtiendo las elecciones de congresistas. La prueba es que cada vez está más menguada la participación vallecaucana en el Senado.



¿Cómo imaginarnos que el Partido Liberal del Valle no tendría representación en el Senado y que el Partido Conservador está haciendo enormes esfuerzos por lograr un mínimo escaño? No al voto por senadores de afuera. Votemos por los nuestros, por aquellos a quienes les podemos tomar la lección para que no sigamos en reversa.

​