No sé cómo llamarte

Septiembre 02, 2022 - 11:45 p. m.

2022-09-02

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Te confieso que cuando te conocí, jamás imaginé que la modernidad nos iba a enredar la vida en algo tan sencillo, como la forma de llamarte.



Cómo olvidar la primera vez que te dije “mi niña”, pero molesta me dijiste que era una forma de sentirme superior en edad y madurez, menospreciando tu carácter formado académica y laboralmente.



Con la lección aprendida, recordé a un amigo que dice “bella dama” y lo ensayé contigo. Me dijiste anacrónico, impostado, y casi me hiciste sentir el bufón de la corte de Luis XVI.



Tomé el camino de volverme informal y fresco y riéndome ensayé con “bizcocha”. No pudo ser peor. Me hablaste de la cosificación de la mujer y de enfocarme en un sentido erótico en la relación olvidando que la mujer es intelecto, y espíritu, y obviamente también sensualidad, pero esa expresión llevaba todo a la carne (o la harina con huevo y azúcar imaginé yo, con tu regaño).



Tratando de superarlo, ¿recuerdas cuando fuimos a cenar a ese restaurante romántico? Contraté previamente aquel trío que se acercó a la mesa y qué lío contigo cuando arrancaron con ‘Negrita’. Y de verdad “tú viniste en la noche de mi amargo penar” porque no pensé que lo ibas a tomar por el lado de segregación racial, pues simplemente quería recordarte cuánto me gustaba tu piel canela.



Me hiciste un repaso de historia del dolor de África en América que no entendí en mi angustia. Salí a parar a los músicos porque entre las canciones que pagué seguía ‘El Cacique y la cautiva’, pues imaginé que harías conmigo en ese sitio lo que los indígenas Nasa hicieron con la estatua de Belalcázar. Y qué tal que supieras que entre las canciones tenía ‘Cosas como tú’. No insistí con los músicos a pesar de lo que me gustan.



Decidí entonces no darle vueltas porque sentí que la influencia de Florence Thomas, Gloria H. y demás pensadoras, era tan fuerte en ti, que simplemente te llamé “mi amor”. Me preguntaste por el posesivo “mi”. Que ¿desde cuándo soy de tu propiedad? Argumentaste que los hombres solo estamos felices si las hacemos nuestras cuando amar es permitir la libertad total, sin aprehensiones ni anclajes.



Resuelto a conservarte conmigo, tomé la decisión de no llamarte con ningún termino afectivo. Llegué a pensar que podía ser como siempre lo vi entre mis padres, pero no me salió. No ensayé ‘mija’. Eso hubiera sido el acabose.



Te llamé entonces por tu nombre, a secas: Virginia. Ayer me hiciste el reclamo si era una indirecta por tu pasado íntimo. Te dije que jamás pensé en eso y no me lo creíste.



Mientras escucho ‘Hola soledad’ he resuelto pasar solitario un invierno afectivo hasta no entender qué pasa en el mundo.