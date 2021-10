Necesidad de parqueaderos

Octubre 08, 2021 - 11:45 p. m.

2021-10-08

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Apreciado Lector: ¿Cuántas veces le ha sucedido que deja de comprar en un sitio por la dificultad de parquear?



¿Le sucede que busca mesa en un bar o en una cafetería, con vista al carro, del temor a que se lo roben o desvalijen?



¿Ha sentido desconfianza del señor del trapito rojo, quien solo aparece cuando usted regresa al carro y exclusivamente para cobrar? ¿O peor aún, este no aparece y usted siente que si el cuidandero se perdió, es porque el carro está incompleto?



¿Le ha pasado que se abstiene de ir a ciertos sectores, como San Antonio o El Peñón, por la dificultad para encontrar parqueo?



¿Ha notado que algunos pocos de los hoteles o restaurantes de la ciudad están teniendo éxito por tener buen parqueadero privado? Es decir, ¿usted está yendo a parqueaderos con restaurantes y no a restaurantes con parqueadero?



¿Ha dejado de ir a teatro de noche por la limitante de parqueaderos cercanos a nuestros dos teatros icónicos, el Municipal Enrique Buenaventura y el Teatro Isaacs?



¿Usted no cree que varios de los bellos inmuebles del centro de la ciudad podrían reactivarse en su vida nocturna, con terrazas como las de tantas capitales del mundo, pero que sin parqueo no hay paraíso?



Ya que nos referimos a otros países, ¿usted es de los que admira cómo allá dejan el carro particular, su moto o su bicicleta en los parqueaderos cercanos a las estaciones del transporte público y usan este medio masivamente?



La lista de preguntas podría ser interminable para tener finalmente, una respuesta común: Cali está necesitando con urgencia incentivos fiscales atractivos para que los privados, o a través de asociaciones público-privadas, se construyan parqueaderos.



El fin de semana anterior por ejemplo, cuatro personas que conozco fueron despojadas de sus vehículos. ¡Por favor, cuatro! Es una barbaridad que genera pánico y que obviamente tiene que ver con el pesimismo de los caleños sobre su ciudad.



Es claro que la solución a la inseguridad tienen matices profundos: justicia, número de policías, hacinamiento en cárceles e inspecciones, la pandemia y el impacto económico que esta trajo, pero simultáneamente con las medidas sociales y judiciales, se hace necesario generar soluciones de amoblamiento urbano que le den seguridad a los ciudadanos.



Una red importante de parqueaderos bien construidos, con las modernas tecnologías que hay hoy, ayudarían además a revitalizar la vida nocturna, el arte, las salidas a restaurantes y discotecas, las compras a cualquier hora del día, el MÍO.



El señor Alcalde, los gremios y el Concejo tienen la palabra.

​