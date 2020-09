Modales para ‘zoomers’

Septiembre 11, 2020 - 11:45 p. m. 2020-09-11 Por: Eduardo José Victoria Ruiz

Celebramos el retorno inminente a muchas actividades. El turismo, la hotelería, los restaurantes, las iglesias, entre muchos lugares que añorábamos. Siguen en cuarentena otros, como las asambleas nutridas, aunque ya entramos en la onda de las reuniones virtuales que por salud, practicidad o economía llegaron para quedarse. Hoy a esos usuarios, por cualquier plataforma, se les llama ‘zoomers’, pensando en una de estas:

Zoom. A continuación normas a seguir ante esta nueva forma de comunicarse:



- Cuando convoque indique siempre la finalidad de la reunión y sea específico en cuál plataforma usará. Averigüe antes de la reunión si la persona sabe cómo entrar. Muchos están conociendo esta modalidad.



- Aparezca en pantalla por lo menos para saludar y despedirse. No entiendo a quienes convocan por video si el celular hubiera bastado.



- Como va a salir en pantalla, cuide su entorno y su apariencia personal.

Muchos creen que con vestirse bien del ombligo para arriba es suficiente. Olvidan que en medio de la charla muchas veces hay que pararse a traer algo o a encender la luz. Si insiste y va a estar en pantaloncillos, cuide que estos estén impecables, jamás rotos ni con resorte flojo. Interiores untados de mermelada de guayaba o de higos, sugieren algo terrible. Y lo peor es que puede ser verdad.



- Piense que siempre lo están viendo. Actúe a la defensiva. En esta pandemia he visto gente sacando más cera que la abeja maya, hurgándose la nariz, y no me van a creer, un ejecutivo que se cortó las uñas de los pies sin cortauñas ¡salvaje! Todos pensaban que estaban sin video.



- Sea vanidoso para cuadrar el ángulo de la cámara. Las tomas de abajo hacia arriba son desagradecidas. La cámara se debate entre la papada y los huesos esqueléticos del cuello que le quebrarían un colmillo a Drácula. Ponga la cámara más alta, además le evita mostrar las fosas nasales, que vistas desde el sur muestran una indeseable cueva amazónica. No deje que los demás piensen: “¡Y eso que esos son los orificios visibles!”.



- Si es una reunión social, coma pasabocas pequeños; evite el champús, y si tiene bigote, no tome kumis ni Baileys.



- No salga de la reunión sin despedirse y procure enviar un mensaje amable sobre las conclusiones y acuerdos logrados.



Que la virtualidad no sustituya las buenas maneras y la efectividad. Incluso, que sea la oportunidad de mostrar nuestros nuevos ángulos, hay miradas escrutadoras al otro lado.