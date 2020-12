Mi personaje 2020

Diciembre 25, 2020 - 11:45 p. m. 2020-12-25 Por: Eduardo José Victoria Ruiz

En la selección del personaje 2020 pasaron por mi mente muchos candidatos: Kamala Harris como mujer, hija de inmigrantes, estructura académica y brillo profesional, todos factores esenciales para el triunfo de Biden en la presidencia de Estados Unidos. También admiré el compromiso y generosidad de Bill Gates, quien pudiendo quedarse en la comodidad de su fortuna sigue investigando y aportando a una mejor calidad de vida para la humanidad. Otro ejemplo inspirador es la visión y tenacidad de Jeff Bezos, fundador de Amazon, sin duda la empresa que más incrementó sus utilidades en el pandémico 2020 por la visión de su creador. Nótese que los tres son símbolo de riqueza o de poder, pero también todos han tenido tras de sí el fantasma del covid, y haberlo utilizado adecuadamente contribuyó al fortalecimiento de sus capitales económicos o políticos.



Es imposible pensar que el personaje 2020 no estuviera ligado al Covid-19. No hubo gobernante, empresario, líder, padre de familia, estudiante, que no hubiera recibido en algún sentido el impacto del coronavirus. Por eso mi personaje 2020 es ese grupo humano que a lo largo y ancho del planeta se dedicaron a enfrentarlo sacrificando su seguridad personal, la de sus familias y hasta sus vidas, por defender a las comunidades del ataque del virus. Sin dudarlo, mi personaje del año son los trabajadores de la salud.



Las cifras de víctimas en este segmento son calamitosas. Según José Luis Arcini, presidente de la Asociación Colombiana de Cuidado Críticos, cada dos días muere un trabajador de la salud. Cada historia de la lucha de quienes han sido contagiados no puede ser más conmovedora. Impacta verlos salir de las UCI como pacientes para seguir atendiendo contagiados. Profesionales que se han ido de las casas de sus familias o se han alejado de sus padres porque temen contagiarlos.



Los profesionales de la salud en esta pandemia, médicos, auxiliares y personal sanitario, han demostrado la mejor faceta de la raza humana. Su abnegación y compromiso riñe con aquellos que los agreden y segregan por miedo a ser infectados; o con la despreciable actitud de quienes han visto en la pandemia la manera de enriquecerse acaparando equipos de protección o manipulando licitaciones para encarecer la adquisición de equipos.



A esos luchadores sin la protección necesaria contra el enemigo microscópico y perverso, peleadores sin descanso por amor por el prójimo, nuestra admiración, solidaridad y agradecimiento eterno.