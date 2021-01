Mandamientos de la pandemia

Enero 29, 2021 - 11:45 p. m. 2021-01-29 Por: Eduardo José Victoria Ruiz

Amar a Dios sin perder la fe. Pero no descargar en lo divino las responsabilidades humanas de cuidarse, distancia social, no reuniones, lavado frecuente y vacunación.



Mire su vida positivamente. Este drama del Covid-19 no está siendo corto, pero no será eterno. La salud mental será clave en su cotidianidad. Transmitir confianza y fe en sus propósitos serán fundamentales ante su familia y sus clientes.



Sea solidario con los demás: esta etapa exige compresión, apoyo, hechos evidentes de solidaridad. Comparta su optimismo y algo de sus ingresos, pues son muchos a quienes nada les entra. Contribuya con los conciertos virtuales, estimule los emprendimientos de terceros. Dios retribuirá su generosidad.



Reduzca sus costos fijos, procurando conservar en su nómina el mayor número de personas que traía. Acuerde si es necesario nuevas condiciones salariales, difiera pagos, pero haga hasta lo imposible por retener los valores y talentos que fueron esenciales en sus buenas épocas. Necesitará de ellos en la reactivación.



Mantenga el diálogo con sus acreedores y proveedores: en general hay una mentalidad dispuesta a brindar alivios, negociar plazos, rebajar cánones de arrendamiento, pero todos estos son derivados del diálogo que usted mantenga, de la confianza que genere y de mirar el futuro con fe. Esconderse o lamentarse todo el tiempo, solo generará reacciones judiciales o ruptura con públicos de valor claves para su futuro.



Acérquese a su gremio. No es tiempo de insularidades. Jamás los gremios habían sido tan importantes como ahora. Son ellos los interlocutores colectivos de las preocupaciones de los asociados; son quienes reclaman a los gobiernos nacional o municipales mejores condiciones, y mucha atención, es la manera de conocer cómo se están defendiendo sus colegas y competidores frente a la crisis. Observar buenas prácticas es muy importante.



Cuide la unión familiar: frente a los riesgos de enfermedad o de depresión, siempre su familia será su aliada. Valore, agradezca, ayude a empujar el pesado carro que nos correspondió, haciéndolo con amor, humor y solidaridad. Recuerde que su familia también es víctima del momento, no son los culpables de las causas, pero sí serán decisivos en las soluciones.



Mantenga vivos los afectos y relaciones a pesar de la distancia: llame a sus amigos, clientes, parientes, aliados. Demuéstreles con un simple saludo cuan importantes son para usted. Cada conversación en estas épocas es un bálsamo tanto para quien lo da como para quien lo recibe.