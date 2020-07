Los ‘barbijoides’

Julio 17, 2020 - 11:45 p. m. 2020-07-17 Por: Eduardo José Victoria Ruiz

Creo que es colectiva la indignación que sentimos frente a la irresponsabilidad de muchas personas por la manera como usan el tapabocas, o como dicen los argentinos, el barbijo. A continuación, la relación de los peligrosos grupos con los que me encuentro, clasificados por la forma como impunemente llevan el barbijo:



Los pinochos: son aquellos que dejan afuera su apéndice nasal y se mienten a sí mismos creyendo que por su nariz ni entran, ni se emiten, gotas de contagio.



Los montoyitas: nombrados así en homenaje al ciclista vallecaucano Carlitos Montoya, famoso por su pundonor y por una larga cumbamba. Quienes usan el tapabocas para cubrir solo su mandíbula inferior son doblemente riesgosos y deshonran esta gloria deportiva.



Los hamaqueros: se refieren a aquellos que se colocan el barbijo a manera de hamaca para su papada. Está bien que se quieran quitar tan horrenda carne sobrante, solo sabrosa en el cerdo, pero no hay derecho que salgan a mejorar su apariencia contaminando su alrededor.



Los cotudos: no es una moda para usar solo en Palmira; abundan por doquier. Se ponen la mascarilla para sostener el coto o bocio, o para disimular la protuberante manzana de Adán. Estoy por creer que esta debe parecer más un aguacate, pues requieren una prenda de vestir para ir enrollada allí y no para protegerse y protegernos del terrible virus.



Los dormedarios: Estos irresponsables se pasan el tapabocas para atrás, a manera de joroba y creen que llevan protección. Si supieran que el tratamiento del coronavirus en el hospital implica muchos días boca abajo, dejarían de lucir este adorno en la espalda.



Los aretes: Estos se dejan el tapabocas colgando de una sola oreja y así caminan y corren dejando el resto de la cabeza desamparada. Se exceptúa de esta irresponsabilidad a quienes como en las buenas corridas de toros, han perdido una oreja en franca lid.



Los llaveros: son esos personajillos que llevan el tapabocas colgado del cinturón, de la tira del brasier o en sus dedos jugando con el barbijo y rozándolos con cuanta superficie sucia encuentran.



Los fedayines: En esta categoría tenemos a quienes llevan Kufiyya o pañuelo palestino, a lo Arafat. También a los de las pashminas y bufandas de colores parecidos a las medias, todos a manera de tapabocas pero que no les sirve como tal sino como una moda. A esos los veremos en un desfile de Drag Queens en la UCI.



¡Por favor, conciencia frente a tan peligrosa amenaza!