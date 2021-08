Léxico después del 2020

Agosto 06, 2021 - 11:45 p. m.

2021-08-06

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Otro de los tantos hechos en los que hemos visto cambios profundos en las costumbres es la velocidad como se nos amplió el lenguaje. ¿Han visto ustedes cómo de pronto un ingeniero mecánico se sienta en la palabra para mencionarnos la letalidad, mortalidad y morbilidad del virus? Sí, ese mismo señor que hasta hace poco pensaba que la morbilidad era la tendencia a echar cuentos verdes y compartir por las redes muchachas escasas de ropa.



¿Y qué tal los especialistas en detalles de autocuidado? Esos mismos que creían que esta era la misión de las servitecas. Entró al léxico la palabra ‘barbijo’, sinónimo de tapabocas, adminículo tan insoportable como necesario. Es que la pandemia nos obligó a bajar la cabeza ante lo desconocido al punto que cuando hablábamos de ‘rebaño’, en nuestra infancia era exclusivo de los cuentos de Andersen, de los hermanos Grimm o de las fábulas de Esopo o de Pombo. Más adelante, nos aguantábamos que en las homilías sagradas el cura se sentía pastor y los demás éramos parte de su rebaño. Le aceptábamos que nos guiara con su cayado, aunque hay jerarcas de la iglesia que los preferimos callados con ‘ll’ y no con ‘y’. De pronto, con el covid, se nos habló de la ‘inmunidad de rebaño’ y esa expresión referida en el pasado a semovientes, se volvió un estado anhelado de la humanidad para salvarse del virus.



Y llegó el paro con los actos vandálicos que tanto nos afectaron. La ‘Minga’ dejó de ser un colectivo con propósitos pacíficos y se convirtió en un término que genera temor, asociado a resentimiento de un grupo.

‘Bloqueo’ ya no es una expresión deportiva ni la forma de impedir la conexión neurológica del dolor, ahora esa palabra es una causante de dolor por aludir a un mecanismo violento de impedir la movilidad de las personas en diferentes zonas y hasta su acceso a alimentarse. Algo parecido sucedió con ‘Resistencia’, expresión asociada a fortaleza física o a electricidad, para pasar a ser la denominación de grupos caracterizados por su agresividad y de alta complejidad para dialogar y concertar.



Así pues la lista de las acepciones que nos trajeron el 2020 y el 2021 es interminable: PCR, cerco epidemiológico, vectores, etc., al punto que yo aporto una nueva palabra: ‘Guevacuum’, chibchoanglicismo referido a esa multitud de personas que se llenaron de motivos ‘chimbos’ para no vacunarse y seguir contagiando a los mayores, a sus familias y compañeros de trabajo. Los Guevacuums retrasan la posibilidad de llegar pronto a la inmunidad de rebaño, contribuyendo a la letalidad.

Perdón, veo que ya estoy escribiendo como los ingenieros mecánicos del 2021.

​