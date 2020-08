La parábola de Juan Carlos

Agosto 14, 2020 - 11:45 p. m. 2020-08-14 Por: Eduardo José Victoria Ruiz

Entre la pandemia, con sus dramas de salud y económicos; los vericuetos jurídicos de Uribe y la inseguridad, no nos han permitido darle tiempo a comentar la tragicomedia de Juan Carlos de Borbón, el rey emérito español.



Hasta hace una década era el más popular de los monarcas, afable y reconocidamente coqueto, detalle que no solo le perdonaban sus connacionales, sino que era parte de una saga divertida de pilatunas que la gente comentaba.



Cómo se volaba el Rey, el uso de la moto, cómo disimulaba las salidas a cenar con sus conquistadas camuflado entre sus amigotes como si fuera una reunión de negocios. Todo causaba curiosidad por lo cual la gente rumoraba quienes eran ellas, la mallorquina, la italiana, la princesa alemana; los españoles le seguían la pista al seductor don Juan, de nombre y estilo.



La relación con Corinna Larsen, princesa de Zu Sayn-Wittgenstein por su exmarido, inició en 2004. De carácter fuerte, asesora en temas de estrategia, cinco idiomas y muy bonita, Corinna llegó a vivir en Madrid para estar cerca de su amor clandestino. El rumor era intenso, pero como hemos dicho, al Rey se le perdonaba todo por su carácter, el manejo político, su participación en momentos claves de la historia democrática española y su rol como un monarca cercano, tan parecido al hombre del común, enamoradizo y pecador por ellas.



Todo iba bien hasta que en 2012 y en medio de la crisis económica europea, se hizo público un accidente del Rey en un safari en Botswana.

La muerte de los paquidermos fue la maldición para Juan Carlos. Sus fotos en África divirtiéndose con Corinna mientras los españoles estaban en paro, desempleados y con futuro incierto, ofendieron el alma nacional. El coctel no podía ser más terrible: con la plata de los españoles, el rey se divertía con su amante mientras cazaba rinocerontes.



El álbum dejó de ser deliciosamente escudriñado y la historia, ya pública, fruto de investigación. La aparición de un regalo a Corinna de 65 millones de euros, aparentemente fruto de una coima, ha llevado al Rey al último rincón de su infierno al punto que huyó de España y su paradero se desconoce. Hasta Corinna ha declarado en su contra por el manejo turbio de sus finanzas.



Gran lección para los gobernantes: el pueblo no sanciona la vida privada, ni el amor, castiga la insolidaridad, la indolencia, el desprecio al medio ambiente y el pillaje con los recursos públicos. Ni a un querido rey se le perdona.