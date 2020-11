La lealtad marcaria y La 14

Noviembre 06, 2020 - 11:45 p. m. 2020-11-06 Por: Eduardo José Victoria Ruiz

Cada vez se estudia más a fondo las diferencias entre los comportamientos de los compradores masculinos o femeninos.



Las investigaciones dan resultados interesantes: los hombres toman decisiones más rápidas, son cazadores por naturaleza. Son menos racionales. Las mujeres miran muchas más páginas web, identifican detalles, valoran altamente las opiniones de otros compradores. Ellos no andan detrás de descuentos u ofertas. Ellas miran más los precios. Por eso crece la tendencia de hombres compradores. Cuando ellos se casan con una marca, se comprometen con esta. Recordemos las lociones de nuestros padres: siempre la misma marca. En la madre, evoco las muy buenas alternativas que le gustan y como hasta hoy, es posible sorprenderla con nuevas marcas y fragancias. Tenemos tendencias de acuerdo con el género y los estudios de neuromarketing tienen argumentos anatómicos fascinantes.



Hoy no sé si mi lealtad a La 14 es por amor vallecaucano o hace parte de esa característica de fidelidad a marcas y personas que llevamos. Como se ha reconocido incluso por los mismos voceros de la empresa vallecaucana, la pandemia y circunstancias derivadas de su expansión nacional, hicieron que los momentos actuales no sean fáciles.



Se sabe que La 14 ha honrado con garantías las obligaciones ante sus bancos y espera el apoyo de estos para recuperar liquidez y reforzar sus inventarios. Entre tanto, sus clientes, hombres y mujeres, seguimos leales a la cadena. Yo, cuando voy a otro almacén porque me toca, me siento como si estuviera abandonando a uno de mis seres queridos por un diagnóstico inquietante. Cuando más debemos estar a su lado, es en este. La objeción que todo lo requerido en nuestra casa, no se encuentra algunas veces en La 14, se soluciona acudiendo a la lealtad del espíritu vallecaucano para completar con terceros solo lo que no encontramos en nuestro proveedor de toda la vida.



Añoramos personas, lugares, marcas, discotecas, restaurantes, que hicieron parte de nuestra felicidad y hoy nos preguntamos por qué ya no están, cuando tuvieron largas épocas de éxito y contribuyeron a nuestro bienestar. Debemos apostarle a que La 14 siempre esté vigente y que las entidades financieras tengan claro el inmenso valor de la lealtad de los vallecaucanos por su marca, lo que devolverá su éxito y valoraremos ese respaldo bancario. En esa lealtad y reconocimiento, no hay diferencia de géneros.