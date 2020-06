La antilista de regalos

Junio 19, 2020 - 11:45 p. m. 2020-06-19 Por: Eduardo José Victoria Ruiz

Tendremos mañana un Día del Padre diferente, es el agobiado papá del coronavirus; él temeroso de salir a la calle y a la vez, apesadumbrado de seguir en la casa. La celebración será también distinta, con ley seca sin elecciones y toque de queda en la noche, si el Alcalde no lo cambia. En ese nuevo orden social y ante ese papá diferente, me atrevo a tomar su vocería para pedirles a las mamás detallistas y a los hijos con iniciativa que no vayan a incurrir en una serie de errores mañana:



Serenatas: esos mariachis que nos fascinaron al comienzo de la cuarentena han perdido el encanto y la posibilidad de sorprender.

Apoyémoslos económicamente el sábado para que no regresen el domingo. Si de todos modos llegan, les agradecemos a las mamás no pedir ‘Mi viejo’ de Piero o por lo menos tapen con bulla el verso ‘ahora ya caminas lerdo’. No estamos interesados en oír ‘Cascarrabias’ de Alci Acosta sopena de revivir la canción en la casa. No pidan ‘Sigo siendo el rey’ si el lunes nos van a poner a barrer y trapear. Sean consistentes por favor.



Portarretratos: Así sean de plata, no causa alegría el detalle de las señoras de obsequiarnos portarretratos con la foto de la pareja. Después de 90 días seguidos viéndonos las 24 horas tengan la certeza que las recordamos mucho y con sinceridad, no es necesario abusar del manejo de imagen.



Geles y tapabocas: sin duda ya hay geles antivirus de perfumerías reconocidas y posiblemente tapabocas Christian Dior. No boten la plata, estamos mamados con este bozal. Lo usamos porque es un deber y jamás será un placer así le pongan figuras de Hello Kitty o del Hombre Araña.



Licores: no es buena época para regalarnos champaña. Vendrán mejores momentos para brindar, pero casi que los espumosos se destaparán cuando aparezca la vacuna. Entre tanto seguiremos en momentos complejos pero esperanzadores que ameritan tragos solitarios, para ser tomados despacio.



Libros: hay buena oferta de libros y con descuentos interesantes: Posteguillo, Harari, Sharma, la biografía de Churchill, Diana Uribe, El Psicoanalista; por eso no hay derecho a que nos regalen ‘Cocina sin excusas’, ‘Webos fritos’ o ‘Un zombie se comió mi cupcake’.



Que sea un día relajado con sencillas muestras de afecto; que podamos comer sin cantaleta sobre las calorías y disfrutar el postre favorito, brindando por un buen futuro, como cuando todos éramos novios y no sabíamos del Covid ni donde quedaba Wuhan.