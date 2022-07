Gerontes vs. Millenials

Julio 08, 2022 - 11:45 p. m.

2022-07-08

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Hay muchas maneras de enfocar, incluso de criticar, los recientes nombramientos del presidente electo, pero confieso que la que menos comparto es la de la edad de los ministros. Mi razón es que los viejos de hoy son distintos del estereotipo clásico que teníamos. El jueves por ejemplo, vi la entrevista a Patricia Ariza, nueva ministra de cultura, con 77 años, y en su pensamiento y expresión me pareció más lúcida y amena que muchas amigas mías de 35.



Seguramente su talón de Aquiles será la falta de experiencia en los asuntos del Estado y una visión romántica de hacer gobierno, pero ese pecado también lo tendrían cuarentones sacados de cualquier escuela de bellas artes. Luego, el riesgo es la inexperiencia pública pero no la edad.



Comentarios similares se podrían hacer de Cecilia Lopez, Minagricultura con 79 abriles, ella sí con experiencia pública indudable; como de nuestro coterráneo José Antonio Ocampo, cuya respetabilidad en economía no se pone en duda o del canciller Leyva Durán, llegando a los 80. Y es que debo confesar que tengo tantos amigos mayores que están en su madurez en el capítulo más interesante de sus vidas, muchas veces desperdiciados en ideas y acompañamiento, por el prejuicio sobre la edad, olvidándonos que la medicina, la alimentación y los cuidados están prolongando la vida, no solo en años, sino en calidad, lo cual está permitiendo ‘nuevas juventudes’ o juventudes prolongadas que debemos aprender a asimilar.



Pero el tema de las designaciones de mayores va más allá. Por mi experiencia laboral y que sigo tan activo como en los veintes, he aprendido que los jóvenes de hoy no son óptimos para todo. Excelentes emprendedores, vividores del presente, con poco sentido de pertenencia hacia las empresas con quienes trabajan y muy pensantes en sí mismos, no veo a estos jóvenes de ministros con la capacidad de entender y administrar las vicisitudes de lo público. Jamás dudamos que a Luis Carlos Galán o Rodrigo Lloreda les fuera a quedar grande el Ministerio de Educación o la Gobernación del Valle, respectivamente, a los 26 años. Esa misma confianza no la tengo en los jóvenes de hoy para este tipo de responsabilidades. En otros campos, no dudaría en acogerlos. De allí que estaremos expectantes a la labor de estos nuevos ministros viejos, que sean escuchados por el presidente electo y que estos, en su madurez, puedan asimilar el temperamento del nuevo mandatario.



***

Postdata: Nos duele profundamente la muerte de Jaime Jordán Mejía. Con él era fácil tener diferencias ideológicas pero era imposible estar lejos de su corazón afectuoso, generoso y alegre. Nuestra solidaridad con los suyos.