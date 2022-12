El poder de la discapacidad

Diciembre 02, 2022 - 11:45 p. m.

2022-12-02

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Un buen amigo, gerente de un reconocido hotel en Bogotá, tenía un grave problema de inseguridad. Cuando los asistentes a las juntas salían al café, elegantes ladrones entraban a los salones y haciéndose pasar por asistentes al evento se robaban los computadores. En su desespero mi amigo optó por una alternativa insospechada: vinculó a un joven autista quien durante las reuniones grababa en su mente los rostros de los ejecutivos y durante el descanso él se paraba en la puerta y por ningún motivo permitía la entrada de nadie diferente. La seguridad volvió al hotel.



Otros empresarios cercanos que tienen una empresa de distribución tienda a tienda deben empacar cada noche miles de pedidos para cada uno de sus clientes. Los empleados aprovechaban la noche y con música a todo volumen terminaban haciendo fiesta y los pedidos llegaban incompletos o con productos equivocados. Estos empresarios decidieron darle la oportunidad a jóvenes sordos quienes no solo tenían una gran capacidad de concentración, sino que cuidaban sus empleos como nadie. Los pedidos comenzaron a llegar impecables a las tiendas.



Puedo dar muchos ejemplos más del grado de perfección en muchas labores recomendadas a jóvenes con ciertas discapacidades. No solo en productos y servicios en serie sino lo que han aportado al ambiente laboral de las empresas que los han vinculado. Son ejemplo de cumplimiento, lealtad, afecto, buenas maneras, solidaridad. Conozco empresas y personas que se han transformado gracias a la relación con estas personas con capacidades especiales. Fortunosamente, el mundo empieza a mirar distinta esta circunstancia y se fortalece su inclusión laboral. Una de las frases más fuertes, pero significativa, se la escuche a un expresidente de Best Buddies: “En muchas casas pensaron que la llegada de ese niño, era un castigo de Dios. Hoy en muchos casos, es el único cheque que entra a ese hogar”.



Entre varias instituciones de Cali que trabajan en el tema, resalto dos en esta nota: el Tobías Emanuel que ha desarrollado herramientas virtuales para ellos; tiene ejemplos maravillosos de éxito laboral y ha creado el programa ‘Avance’ donde particulares llevan sus familiares a agradables programas especializados y con esas matrículas se apoya el sostenimiento de jóvenes con escasos recursos económicos.



El otro caso es Jeison Aristizábal, uno de los líderes más importantes que he conocido en mi vida, con una capacidad de ejecución inusitada. Por los proyectos de Jeison marcharé mañana domingo a las 7:00 a.m., en la vía Cali - Palmira en la maratón de sueños 5K. Si quiere más información, www.fundacionjeisonaristizabal.org



Es un gusto porque cada encuentro con estos amigos nos hace revisar la vida y la fe.