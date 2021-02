El muro vital

Febrero 05, 2021 - 11:45 p. m. 2021-02-05 Por: Eduardo José Victoria Ruiz

Ismael Nieto es un conocido periodista caleño quien sin pretensiones de showman, usuales en los medios, y más bien fiel a su calidad humana, decidió invitar semanalmente a sus seguidores en Facebook a reconocer en vida a los trabajadores del medio periodístico. Ismael cada semana pone en su muro las fotos de un reportero, fotógrafo, columnista, Etc., e invita a que en vida opinemos puntualmente sobre esa persona.



En un medio tan competido y con sentimientos encontrados, es impresionante ver cómo se multiplican las expresiones de admiración, gratitud, respeto, por ese nombre que Ismael selecciona. No es lambonería, son expresiones auténticas de reconocimiento surgidas en un momento que como el que vivimos, hacen falta. Son inyecciones de vida en medio de esta época de incertidumbre y confinamiento. Pero adicionalmente, frente al riesgo de la muerte, también es un vehículo de tranquilidad.



Recientemente por cuenta del covid, perdimos un compañero de trabajo, Danilo Salgado, uno de los mejores grabadores de la radio en la región.

De una simpatía desbordante y alta calidad profesional, su proceso de salud nos sorprendió y en solo tres días de hospitalización lo perdimos.

Leí varios comentarios póstumos que decían: “Fortunosamente y gracias al muro de Ismael, le alcancé a decir a Danilo cuánto lo admiraba y quería”.



Este ejemplo se me viene a la mente cada vez que leo los reconocimientos póstumos. Cuánto quisiera que el Padre Luis Javier Uribe, Hugo Lora y tantas personas fallecidas en esta épocas, hubieran conocido los sentimientos colectivos. Pero cuánto aportarían en la soledad y la tristeza de quienes asumen su encierro, recibir las manifestaciones de sus familiares, exempleados, amigos de parche,

contertulios, sobre lo que sentimos por ellos.



El muro vital de Ismael debería ser una idea a incorporar en los gremios, las empresas, los chats familiares, los ‘clubes’ de amigos. Basta que alguien semanalmente ponga en su chat o en redes la foto de la persona propuesta e invite a través de una simple frase ‘reconozcamos en vida a XXX, nuestro tío’ o ‘quien fue nuestro jefe’ y dejemos que los demás puedan expresar sus opiniones . Estoy seguro que estas palabras pueden tener tanto efecto como la moringa o la ivermectina pues aumentarán las defensas emanadas del cerebro. Y frente a la muerte, no lamentaremos haber guardado las expresiones de gratitud y de aprecio de quien definitivamente se ausenta. Sin duda, expresarlo en el ‘Muro Vital’ contribuirá a un mundo mejor.